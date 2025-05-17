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黃仁勳：供陸取代H20晶片降規版晶片 將不再是Hopper系列

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳昨天來台再現巨星式關注，在台北餐廳外被媒體和民眾包圍。路透
黃仁勳昨天來台再現巨星式關注，在台北餐廳外被媒體和民眾包圍。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周六表示，輝達專供中國大陸銷售的Hopper降規版H20晶片也遭美國政府管制後，不會再對大陸市場推出Hopper系列其他版本的人工智慧（AI）晶片。

黃仁勳在民視播出的訪問被問到H20之後下一款專供大陸的晶片時說：「不是Hopper，因為Hopper不可能再修改了。」

黃仁勳一向強調大陸市場對輝達成長相當重要。在美國祭出對輝達H20晶片銷往大陸祭出新限制後，黃仁勳隨即訪問大陸。H20晶片是輝達唯一可以合法銷售到大陸的AI晶片。

路透本月曾報導，輝達計劃在未來兩個月內為大陸推出降規版H20晶片，以免大陸市場被華為等國內競爭對手分食。

黃仁勳也表示，美國政府過去對AI出口管制措施是錯誤的，重點應放在加強美國技術普及應用於全球。

截至1月26日的會計年度，輝達有170億美元營收來自中國大陸，占整體營收13%。

民視 美國

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