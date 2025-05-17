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穆迪調降美國主權信評 美國喪失3A最高評等

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國有史以來首次完全喪失Aaa最高信評。路透
美國有史以來首次完全喪失Aaa最高信評。路透

穆迪信評機構16日宣布將美國的主權信用評等從最高的Aaa級降到Aa1級，使全球3大信評機構都不再給予美國最頂級評等，且評等展望由「穩定」變為「負向」；穆迪並警告，美國政府負債水位持續上升，且財政赤字不斷擴大。美債殖利率直逼4.50%防線。

這是美國有史以來首次完全喪失Aaa最高信評。標普最早於2011年就將美國降評，惠譽於2023年跟進。

穆迪在聲明中指出，「儘管我們認知到美國強大的經濟與金融實力，但我們相信這己不再能完全抵消美國財政指標下降」。

穆迪預料2035年時美國聯邦財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率將從去年的6.4%，上升到9%，主因政府利息支出及社會福利支出增加，以及「收入來源相對較低」。

穆迪並表示，「美國在21個信評等級中被降評1級，是在反映美國10多年來政府負債及利息支付比率遠高於擁有類似主權評等的國家」。

白宮無視這次降評，並痛批穆迪機構首席經濟學者山迪，表示「沒有人會認為看待他的『分析』。他曾經一再出錯」。但山迪並非這份報告的作者，而且他是與信評無關的部門工作。

穆迪此舉導致美國公債下跌，10年期殖利率上升5基點，為4.49%。

利息 美國 負債

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