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美擬對移民匯款課稅 中美洲國家民生經濟恐遭衝擊

中央社／ 瓜地馬拉市16日專電

美國共和黨眾議員提案，針對無證移民的匯款徵收5%的消費稅（excise tax），讓中美洲主要移民來源國憂心忡忡，因為此舉可能讓包括瓜地馬拉、薩爾瓦多等國家每年損失數億美元，嚴重影響地區經濟。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）15日報導，共和黨眾議員在川普總統重大優先法案中提議，對於「非美國公民」的海外匯款，徵收5%的稅款，以打擊美國境內的非法移民的活動。

報導指出，這項提案若通過，將對高度依賴移民匯款的中美洲國家造成「災難性的影響」。以尼加拉瓜為例，2024年海外匯款總額就超過52億美金，相當於國內生產毛額（GDP）的29.4%，而其中近83%來自美國。如果開徵該稅，尼加拉瓜每年將損失超過2億美金，直接影響一般民眾在食物、教育和醫療保健等基本商品的消費。

另外，宏都拉斯2024年海外移民匯款佔國內生產毛額（GDP）的28%，如果被課徵5%的消費稅，每年損失至少5億美金。

至於同樣為主要移民來源國的薩爾瓦多，海外匯款佔GDP的24%；瓜地馬拉則是約為20%，對於這項提案，兩國政府和民眾也高度關注。根據瓜地馬拉外交部統計，約有320萬的瓜國人民在美國生活工作，但絕大部分並沒有合法的證件。

由於受到川普上任後緊縮移民政策，在憂心隨時被逮捕遣返的壓力下，許多移民加快速度匯款回母國。根據統計，尼加拉瓜、宏都拉斯、薩爾瓦多與瓜地馬拉等4個中美洲國家，在2025年第一季，總共收到高達119億美金（約新台幣3500億元）的家庭匯款，較去年同期大幅增加26.8%，創下歷史新高。

報導也指出，美國現任副總統范斯（JD Vance）在2023年，就曾以參議員的身分，提案要求對美國的境外匯款徵收10%的手續費，以籌募資金，強化防堵美墨邊境的非法移民，但當時並沒有獲得通過，但該議題持續在美國政壇醞釀。

「移民權利聯盟」主任古提瑞茲（Juan JoseGutierrez）則表示憂心，因為美國若決定對海外匯款徵稅，只是懲罰原先就已經屬於弱勢的族群；不僅沒有辦法解決非法移民問題，反而會使情況惡化。他分析，如果移民來源國的家庭，無法獲得或是減少生活所需的資金，會讓更多人選擇離開母國赴海外工作賺錢，這將導致「惡性循環」的骨牌效應。

專家同時警告，這種徵稅方式可能變相鼓勵移民使用非法的管道匯款，不只削弱中美洲各國的金融監管能力，甚至讓家庭面臨更高的詐騙損失風險。此外，移民來源國家恐怕也將失去部分外匯儲備、面臨內需消費下降，影響到區域經濟穩定。

雖然中美洲各國政府尚未正式表態，但報導引述外交消息來源指出，各國政府正在準備相關數據資料，以便之後在多邊或雙邊會談中，向美國政府表達反對匯款徵稅的立場。

瓜地馬拉 移民 美國公民

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