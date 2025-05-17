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應材第3季財測 不如預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國最大半導體設備製造商應用材料公司本季業績展望不如市場預期。（路透）
美國最大半導體設備製造商應用材料公司本季業績展望不如市場預期。（路透）

美國最大半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）本季業績展望不如市場預期，反映美中貿易爭端可能帶給成本的影響，拖累應材股價16日早盤跌逾5%。

應材16日盤後公布，4月止的會計年度第2季（上季）營收較去年同期成長7%為71億美元，符合市場預期，不計特定項目的每股盈餘（EPS）為2.39美元，高於分析師原估的2.31美元。

展望7月止公司年度第3季（本季），營收預估約為72億美元，略遜於分析師平均預估的72.2億美元。

應材其他半導體業者尚在調適美國政府對中國大陸實施的銷售管制，華府加徵的關稅也使得財測更加困難。大陸業績上季占應材25%，低於去年同期的43%。另一方面，美國占應材營收的比率自13%降至11%，東南亞自3%降至2%。而南韓則從15%升至22%；台灣自15%攀抵28%；日本也從7%升至8%。

執行長迪克森（Gary Dickerson）接受訪問時說：「市場的不確定性更高了，儘管如此，本公司表現依然非常出色。」

雖然製造高端AI運算處理器所需設備的需求依然強勁，但迪克森指出，製造汽車和工業零件的較簡單機器訂單已放緩。

應材的管理層認為，半導體產業正處於歷史性擴張期。半導體應用的快速擴展和人工智慧（AI）熱潮將有助於維持需求。迪克森曾表示，晶片的複雜性增加，也迫使客戶升級設備。

應材的客戶包括台積電（2330）、三星電子和英特爾等。這些製造商通常會提前訂購設備，因此應材的預測也成為未來需求的風向球。

自4月初以來，美中相繼進行一系列貿易政策調整，彼此將對雙方貨品關稅稅率提高至超過100%，到本周一大幅調降關稅為期90天，為進一步談判爭取時間。半導體設備4月初豁免於關稅，但未來情況可能會有變動。美國官員表示，未來幾周內，美國可能會對晶片和電子產品施加個別的關稅。

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