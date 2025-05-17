應材第3季財測 不如預期

美國最大半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）本季業績展望不如市場預期，反映美中貿易爭端可能帶給成本的影響，拖累應材股價16日早盤跌逾5%。

應材16日盤後公布，4月止的會計年度第2季（上季）營收較去年同期成長7%為71億美元，符合市場預期，不計特定項目的每股盈餘（EPS）為2.39美元，高於分析師原估的2.31美元。

展望7月止公司年度第3季（本季），營收預估約為72億美元，略遜於分析師平均預估的72.2億美元。

應材其他半導體業者尚在調適美國政府對中國大陸實施的銷售管制，華府加徵的關稅也使得財測更加困難。大陸業績上季占應材25%，低於去年同期的43%。另一方面，美國占應材營收的比率自13%降至11%，東南亞自3%降至2%。而南韓則從15%升至22%；台灣自15%攀抵28%；日本也從7%升至8%。

執行長迪克森（Gary Dickerson）接受訪問時說：「市場的不確定性更高了，儘管如此，本公司表現依然非常出色。」

雖然製造高端AI運算處理器所需設備的需求依然強勁，但迪克森指出，製造汽車和工業零件的較簡單機器訂單已放緩。

應材的管理層認為，半導體產業正處於歷史性擴張期。半導體應用的快速擴展和人工智慧（AI）熱潮將有助於維持需求。迪克森曾表示，晶片的複雜性增加，也迫使客戶升級設備。

應材的客戶包括台積電（2330）、三星電子和英特爾等。這些製造商通常會提前訂購設備，因此應材的預測也成為未來需求的風向球。

自4月初以來，美中相繼進行一系列貿易政策調整，彼此將對雙方貨品關稅稅率提高至超過100%，到本周一大幅調降關稅為期90天，為進一步談判爭取時間。半導體設備4月初豁免於關稅，但未來情況可能會有變動。美國官員表示，未來幾周內，美國可能會對晶片和電子產品施加個別的關稅。