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卡地亞母公司2024年度營收閃亮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

歷峰集團去年度營收成長，反映旗下鑽石品牌卡地亞貢獻良多，使這家瑞士精品集團表現較路易威登（LVMH）等同業有韌性，得以因應奢侈品市場寒冬。

根據16日公布的財報，在止於3月的會計年度，歷峰旗下珠寶部門，包括Van Cleef & Arpels在內，以恆定匯率計的營收成長8%。分析師原先預估成長幅度可達7.54%。該部門最近一季營收激增11%。

歷峰股價在瑞士早盤躍漲5.7%。截至15日收盤，該股今年來漲幅約15%，同時期LVMH股價大跌17%。

全球精品業陷入景氣寒冬，主要市場中國大陸的消費者對新冠肺炎封鎖抗疫期間的經歷心有餘悸，加上近年來大陸成長遲緩，消費支出本就低迷不振，美國總統川普關稅打擊世界各地產業，更阻撓精品業復甦。

但歷峰表現相對出色，因核心珠寶首飾事業較不受景氣下沉和服飾流行風向轉變影響。貴金屬在時局動盪和物價上漲時成為資金安全避風港，也助長營收。競爭對手LVMH雖擁有珠寶品牌如寶格麗和蒂芙妮，但整體營收更倚重手提包和服飾，所以易受隨經濟景氣惡化帶來的衝擊，最近一季表現令人失望。

歷峰董座則在記者會上表示，仍樂觀看待美國和中國兩大市場前景，認為中國大陸經濟終會復甦，而美國則是運用「關稅作交易手段」，以矯正必須解決的貿易失衡問題。

和服 珠寶 美國

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