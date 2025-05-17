歐盟3月對美出口增六成
歐盟3月對美國出口激增近六成，對美國貿易順差寫下史上最高紀錄，反映出口商趕在美國「解放日」前，大舉出口商品至美國的影響。
歐盟統計局16日公布的數據顯示，歐盟3月出口至美國的商品總價值達到714億歐元（800億美元），比一年前成長59%，對美國貿易順差增至407億歐元。如果把範圍擴大，歐盟3月國際商品貿易順差為368億歐元，高於2024年3月的228億歐元。4月2日是美國總統川普口中的解放日，他在那之前已揚言當天將祭出關稅。歐盟出口商為避開關稅衝擊提前出口商品至美國的影響，在歐盟3月出口數據顯露無遺。川普在4月2日當天對歐盟進口祭出20%關稅，但隨後暫時調降稅率至10%，為協商留下空間。
在歐盟和美國推動加快正式談判腳步之際，歐盟據傳正在修改貿易協議提案。消息人士透露，歐盟提案將就調降貿易及非貿易壁壘的方式提供較多細節，歐洲也將擴大投資美國及加碼採購美國商品，例如液化天然氣（LNG）與用於人工智慧（AI）的半導體。
另據印度官方數據，印度4月對美國出口比一年前大增27%至84.2億美元，整體商品出口為384.9億美元，貿易逆差達到264.2億美元，是五個月來最高。
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