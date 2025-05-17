「股神」巴菲特的波克夏公司上季出脫更多金融股，減碼美銀和第一資本（Capital One），並出清花旗集團持股，同時沒有進一步賣掉最大持股蘋果公司。

根據15日晚間提交給美國證管會（SEC）的13-F報告，波克夏第1季出清1,460萬股花旗股票，大賣美銀4,866萬股，使得在美銀持股比率降至8.4%，另減碼第一資本30萬股。另一檔遭波克夏出清的金融投資是在巴西經營數位銀行Nubank的Nu控股，4,000萬股全數出脫。

波克夏也對自由媒體公司Liberty Formula One的持股砍半。

加碼部分，包括泳池設備業者Pool、達美樂披薩及網際網路網域註冊公司VeriSign。波克夏對於讓帳面虧損的西方石油公司也不離不棄，繼續逢低加碼。

在波克夏整體價值近3,000億美元的股票投資組合中，蘋果依然是波克夏最大持股部位，占比25%，上季持股不變，仍為3億股，目前價值約630億美元。波克夏曾從2023年底開始連續四季減碼蘋果，但在去年第4季已停止減碼。

根據波克夏財報，在第1季是股票淨賣方，買進價值32億美元股票證券，同時賣出47億美元的股票證券。