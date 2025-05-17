軟銀神操作 大買台積ADR Q1敲進198.5萬股

美國投資大戶的13F報告出爐。軟銀上季新買進台積電ADR 198.5萬股，躍居其第五大持股；著名投資人朱肯米勒也加碼台積電ADR 49.1萬股，成為第九大持股；台積電ADR第1季下跌16%，第2季又上漲17%，今年來僅跌1.7%。第1季逢低買進台積電ADR的基金，顯然押對時機。

軟銀第1季新買進台積電ADR 198.5萬股，價值3.3億美元，剛建倉就躍居第五大持股。朱肯米勒旗下Duquesne家族辦公室第1季也一口氣加碼台積電ADR股票49.1萬股至59.9萬股，按第1季價值9,939.7萬美元，成為他第九大持股。

投資大咖台積電ADR持股變動

老虎全球管理公司加碼台積電ADR 16.7%至420萬股。Viking Global也加碼 19.6%至490萬股。

Coatue管理公司減碼台積電ADR 20.1%至800萬股。索羅斯基金出清對台積電ADR持有的15.2萬股，同期也出清美超微。

軟銀第1季也一口氣加碼輝達（NVIDIA）逾2,000萬股，使輝達成為該集團價值33.1億美元的第二大持股。

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）旗下Scion資產管理公司，今年第1季幾乎出清全部持有的上市股票，同時透過買進輝達賣權，做空輝達；這類選擇權可在股價下跌時獲利。文件附註說明，對輝達和其他公司的賣權「可能是用來對沖13F報告中無須揭露的多頭部位」。

貝瑞這次調整布局正逢大陸科技股今年初因DeepSeek在人工智慧領域取得突破大漲之際。另一方面，市場擔心DeepSeek推出的低價AI模型衝擊輝達業績，導致輝達股價重挫，對川普即將對多國祭出高額關稅而不安的市場情緒形同火上加油。

貝瑞去年第4季就開始減碼大陸科技股，陸續出脫京東和阿里巴巴持股。

貝瑞上季轉而買進阿里巴巴、百度和京東的賣權，這幾檔曾是他過去幾季主要持股；此外也做空拼多多，拼多多原是Scion去年底才開始布局的新持股。

根據文件，Scion唯一還持有並加碼的股票是雅詩蘭黛（Estee Lauder）。

索羅斯基金將亞馬遜持股加碼約三成，FedEx持股擴大至原來近四倍，太陽能面板製造商First Solar持股更大增至九倍，也將聯合健康（UnitedHealth）持股增加逾一倍，也買進輝達。

Third Point第1季大舉調整科技股部位，出清特斯拉和社群媒體巨頭Meta持股，大砍亞馬遜部位，並新買進145萬股輝達。