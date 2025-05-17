1分鐘看世界／Meta新AI模型發布延後 引發內部擔憂

知情人士透露，Meta又延後了旗艦級人工智慧（AI）「Behemoth」大型語言模型（LLM）的發布，引發內部對其數十億美元AI投資的擔憂。

Meta最初規劃在4月發布Behemoth，以配合首屆AI開發者大會，但隨後便推遲至6月，現在則進一步延後至秋天甚至更晚。知情人士表示，Meta最終也可能提早釋出Behemoth，或讓精簡版先行。據悉Meta也正考慮大幅改組AI產品部門管理層，高層將Behemoth進展停滯的責任歸咎於開發Llama 4模型的團隊。

美國／加密幣交易所遭駭 恐需耗費4億美元解決

加密幣交易所Coinbase 15日證實，美國證管會正調查該公司是否浮報用戶人數，還透露駭客已竊取用戶資訊並要求支付2,000萬美元贖金，解決駭客事件最多可能耗費4億美元。

墨西哥／央行降息2碼 未來還有調降計畫

墨西哥央行15日降息2碼，至8.5%，是連續第三度降息，主因目前通膨率仍在目標區之內，加上貿易緊張及經濟減弱風險升高；央行表示，未來仍可能考慮做類似幅度的降息。

加拿大／上月基準房價下滑1.2% 跌幅一年來最大

加拿大房地產協會15日公布，4月基準房價較前月下滑1.2%，至68.92萬加幣（49.28萬美元），寫逾一年最大跌幅，主因是美國關稅公布時恰值房市旺季，購屋者聞聲卻步。

新加坡／4月非石油類出口年增12% 客戶加緊拉貨避開關稅

新加坡4月非石油類本地產品出口額比去年同期激增12.4%，超出預估，主因客戶加緊進口，及川普豁免電子產品關稅。對印尼、台、韓、港、泰、日、美出口都增加。

澳洲／廠商Lynas大馬製造重稀土鏑 創大陸境外首例

Lynas馬來西亞廠號稱已製造出重稀土元素鏑，是中國境外首見創舉，象徵西方國家建立關鍵材料替代供應鏈的一大里程碑。鏑用於電動車和再生能源所需的高性能磁鐵。

歐盟／微軟停止視訊軟體搭售 可能避開高額罰款

歐盟執委會16日表示，微軟已承諾Office 365和Microsoft 365停止與視訊會議App Teams搭售，以消除競爭憂慮。執委會已要求各界就此提議提供意見，微軟可能避開高額罰款。

比利時／能源政策轉彎 廢止分期汰用核能計畫

比利時國會以102票贊成、八票反對和31票棄權的票數，決議廢止20多年前通過的分期汰用核能計畫，為更有彈性的能源模式鋪路。俄烏戰爭爆發後，計畫曾延緩實施十年。

俄羅斯／與烏克蘭直接談判難有突破 普丁、川普均未出席

俄、烏兩國16日在土耳其展開逾三年首次直接談判，但美、俄總統均不克出席，預料難有重大突破。烏國總統澤倫斯基籲俄總統普丁與其親晤。