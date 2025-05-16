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美股早盤／華爾街滿血回歸！標普500指數挑戰連5紅 台積ADR漲0.3%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市標普500指數16日早盤連續第五個交易日走揚，可望寫下今年來數一數二佳的全周表現。路透
美國股市標普500指數16日早盤連續第五個交易日走揚，可望寫下今年來數一數二佳的全周表現。路透

隨著美國和中國大陸貿易緊張情勢降溫讓美國股市重獲青睞，美股標普500指數16日早盤連續第五個交易日走揚，可望寫下今年來數一數二佳的全周表現。

美股標普500指數16日早盤小漲0.11%，報5,923.65點；該指數本周截至周四已漲4.5%。道瓊工業指數16日早盤幾乎持平，那斯達克綜合指數漲0.19%至19,148.54點。

Charter通訊公司已同意與未上市的Cox通訊合併，Charter股價16日早盤一度勁揚逾4%；輝達股價最多漲逾1%，台積電ADR約漲0.3%。

標普500指數已填平上月跌幅，儘管關稅對美國經濟影響仍充滿不確定性，全球貿易戰未來數月走向也讓人捉摸不定。美國銀行（BofA）以哈奈特（Michael Hartnett）為首的策略師指出，截至14日當周美股基金吸金198億美元，是五周以來首次資金流入。

最新數據顯示美國通膨溫和，也為美股帶來助益。美國4月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比上漲2.3%，漲幅是2021年2月以來最小，生產者物價指數（PPI）意外下滑0.5%。目前市場預期Fed今年將降息兩次，時間分別是9月及10月。

匯市方面，美元對主要貨幣16日盤中連續第二個交易日走貶，日圓和瑞士法郎等貨幣是受益者。目前交易員仍看空美元，摩根大通和德意志銀行策略師預期美元將繼續走貶，選擇權市場對美元的看法是五年來最悲觀。

指數 美國 美股

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