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痛失減重藥市占優勢 前歐洲市值王宣布撤換執行長

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jørgensen，如圖）將在新CEO人選確認後交棒。美聯社
諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jørgensen，如圖）將在新CEO人選確認後交棒。美聯社

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）16日宣布撤換執行長，可能與旗下熱門減重藥Wegovy面臨的競爭加劇、恐喪失先行優勢的憂慮有關。現任執行長約根森（Lars Fruergaard Jørgensen）將在新CEO人選確認後交棒。

諾和諾德表示，「考量近期市場挑戰、股價下滑，以及諾和諾德基金會的期待，董事會和約根森已取得共識，自此啟動執行長接班行動，將對公司和股東最有益」。諾和諾德說，已開始物色新CEO人選。

消息傳出後，諾和諾德股價16日盤中一度跌4.6%。該公司今年來股價狂瀉32%，過去12個月來跌幅多達53%，更自去年6月高點崩跌59%。

約根森2017年升任諾和諾德CEO，在其領導下，該公司旗下熱門藥品Wegovy和Ozempic銷量直衝天際，推動股價飆升，使其一度成為歐洲市值王。諾和諾德市值在約根森任內翻增逾三倍。

然而，諾和諾德股價自去年6月創新高後，開始走下坡，主因美國同業禮來（Eli Lilly）開始爭搶市占，且新藥臨床試驗結果不如預期，令投資人失望。

禮來旗下Zepbound在美市占率，已自3月中起超越Wegovy。美國是Wegovy最大市場。根據BMO資本市場，禮來的糖尿病藥Mounjaro，市占率預料也將在明年8月趕上Ozempic。

諾和諾德說，該公司前CEO、諾和諾德基金會董座索倫森（Lars Rebien Sorensen）即日起將以觀察員身分加入董事會，目標為在下個年度股東大會（AGM）中獲選為董事。

諾和諾德基金會透過投資部門持有諾和諾德77%投票股權。根據最新年報，諾和諾德基金會是全球最富有的非營利基金會，管理資產高達1.06兆丹麥克朗（1,590億美元），是蓋茲基金會（Gates Foundation）的約兩倍。

市占率 減重 糖尿病 美國

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