川普批評日圓貶值 日本面臨升值壓力？日財相全說了
日本財務大臣加藤勝信16日表示，他將以不願見到匯率過度波動為前提，尋求與美國財政部長貝森特討論匯率議題。
加藤勝信在日本國會上說：「我們在4月24日的會面中再次確認，匯率應由市場決定，且過度波動會對經濟和金融穩定產生負面影響」，「我們也同意繼續進行密切且具建設性的對話。...基於日美雙方建立的共識，我們希望能持續磋商」。
美國總統川普致力於解決貿易逆差，加上他曾經批評日圓貶值，市場擔憂東京將面臨被要求升值日圓的壓力。加藤希望能在5月20-22日由加拿大主辦的七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議期間，和貝森特在場邊會面。
加藤此前曾表示，若與貝森特的會晤順利，日方可以在和美方的關稅協商中，自然而然地將外匯當作磋商的一環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言