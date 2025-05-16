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川普批評日圓貶值 日本面臨升值壓力？日財相全說了

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
日本財務大臣加藤勝信（見圖）表示，希望在匯率議題和美方達成共識。路透
日本財務大臣加藤勝信（見圖）表示，希望在匯率議題和美方達成共識。路透

日本財務大臣加藤勝信16日表示，他將以不願見到匯率過度波動為前提，尋求與美國財政部長貝森特討論匯率議題。

加藤勝信在日本國會上說：「我們在4月24日的會面中再次確認，匯率應由市場決定，且過度波動會對經濟和金融穩定產生負面影響」，「我們也同意繼續進行密切且具建設性的對話。...基於日美雙方建立的共識，我們希望能持續磋商」。

美國總統川普致力於解決貿易逆差，加上他曾經批評日圓貶值，市場擔憂東京將面臨被要求升值日圓的壓力。加藤希望能在5月20-22日由加拿大主辦的七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議期間，和貝森特在場邊會面。

加藤此前曾表示，若與貝森特的會晤順利，日方可以在和美方的關稅協商中，自然而然地將外匯當作磋商的一環。

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