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沃爾瑪上季獲利優於預期 示警關稅恐推升商品價格

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
美國零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart）今天公布強勁的財報，同時示警說，川普總統對中國及其他美國主要貿易夥伴祭出關稅，可能推升商品價格上漲。 歐新社
美國零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart）今天公布強勁的財報，同時示警說，川普總統對中國及其他美國主要貿易夥伴祭出關稅，可能推升商品價格上漲。 歐新社

美國零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart）今天公布強勁的財報，同時示警說，川普總統對中國及其他美國主要貿易夥伴祭出關稅，可能推升商品價格上漲。

法新社報導，沃爾瑪執行長董明倫（DougMcMillon）在與分析師的財報電話會議中表示：「我們會盡量維持商品價格在低檔，即使關稅（影響）的程度已降低，我們仍無法吸收所有的壓力。」

沃爾瑪高層對本週稍早美中貿易戰降級表示歡迎，但也說美國對中國課徵的關稅仍太高；這些關稅對電子產品和玩具等商品的衝擊尤深。

沃爾瑪財務長芮尼（John David Rainey）指出，消費者可能在5月下半看見商品進一步漲價，6月的影響將會更加明顯。

沃爾瑪年度第1季（上季）獲利45億美元，較去年同期銳減12.1%，但仍高於分析師預期；同期營收則年增2.5%至1656億美元。

沃爾瑪上季美國門市同店銷售額則成長4.5%，歸功於生鮮雜貨銷售再寫亮眼表現。

川普 沃爾瑪 消費者 漲價 美國 關稅

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