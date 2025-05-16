關稅戰樂觀氣氛漸消 亞股盤整終場漲跌不一

美中貿易戰暫時休兵、帶動本週股市寫下美國總統川普4月初「解放日」宣布全球對等關稅措施以來最佳單週表現之一後，亞洲股市在本週最後交易日進入盤整，收盤走勢分歧。

法新社報導，美國昨天公布4月躉售物價漲幅低於預期、零售銷售額成長停滯，加上之前公布的4月消費者物價指數（CPI）增幅未如預期高，激勵投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）今年內可能調降利率。

市場如今等待川普（Donald Trump）對於美國與各貿易夥伴國談判進展釋出的信號。各國正排隊與華府達成協議，以免承受川普的高關稅。

儘管美中兩國已同意，在貿易談判期間讓彼此以牙還牙課徵的高關稅在90天內大降；但分析師警告，投資人樂觀情緒很可能轉為認清事實，也就是關稅稅率仍高，並對經濟成長構成威脅。

美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫（Doug McMillon）便凸顯消費受到的威脅。他對於川普加徵全球貨物關稅造成的價格上漲提出警告，表示雖然美中緊張降溫，但對於沃爾瑪而言，關稅仍高到難以吸收。

香港股市今天收盤應聲下跌0.5%。其中中國電商巨擘阿里巴巴股價一度挫逾6%，因受到中國消費支出維持疲軟影響，其公布的今年首季營收成長不如預期；其他中國科技類股如阿里巴巴對手京東、以及騰訊和美團等也都收低。

東京股市收在平盤，因日本今天公布今年1至3月經濟出現1年來首見單季萎縮。上海股市收跌0.4%，威靈頓、馬尼拉股市也收低。但雪梨、首爾、台北、雅加達、新加坡和曼谷股市收高。