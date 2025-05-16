南韓大邱水產業聚落 一站式助中小企輸出海外

南韓和台灣同屬多山地形，在用水上也面臨降水不均、水源存儲等問題，為了更有效利用水資源，南韓政府在大邱設立「水產業聚落」，為產業技術開發、海外出口提供一站式服務。

地球上的水總量約有13億8500萬立方公里，但實際上扣除冰河、終年積雪之外的可用淡水實際上不到1%，隨著全世界人口增加與經濟發展，水資源勢必越來越不足，水質管理也越來越重要。

南韓政府看中全球水資源商機，加上國內需求，在2019年啟用水產業聚落，幫助相關業者進行海水淡化、水質檢驗等技術開發、實證，到商業化、拓銷海外市場，提供業者所需的一站式服務。

位於大邱的水產業聚落設有工業用水淨水廠、實證化設施、振興設施及企業廠區，鄰近洛東江的地理優勢確保聚落內用水需求，使用過的水也會透過聚落內設置的淨水廠處理後循環使用。

目前已有130多家廠商進駐水產業聚落，2024年度的相關技術、產品銷售額達到1兆4000億韓元（約新台幣302億元），較設立第一年的2019年成長152%，其中出口額占850億韓元，較2019年成長314%。

透過與美國、澳洲、卡達等國的19個機構締結合作備忘錄，參與墨西哥等國標案及供貨越南等地，入駐水產業聚落的業者5年來的總銷售額累積6.5兆韓元，出口額達4000億韓元，創造了4萬6018個工作機會。

負責水產業聚落營運的南韓環境公團水產業振興處處長洪知歡向中央社表示，在南韓，水產業相關業者多為中小企業，缺乏自主開發技術、進行實證的能力，透過進駐水產業聚落有助強化競爭力。

水產業聚落營運計畫已經進入第2階段，未來5年規劃將進一步支援加入資通訊科技（ICT）等技術革新，強化實證化設施服務，提供創業及商業化支援，構築專業人力育成網絡。目標在2028年開發13個零組件新技術、年出口額7000億韓元、創造1萬7000個工作機會。