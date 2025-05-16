為何「記憶」對AI聊天機器人很重要？背後恐有個資和隱私疑慮

人工智慧（AI）業者正面臨一個人類亙古以來即有的難題：如何保留記憶。

近幾個月來，OpenAI、Google、Meta和微軟都加強對「記憶功能」的研發，陸續推出升級版本，讓旗下聊天機器人能儲存用戶大量資訊，進一步提供更個人化的回應。

外界普遍認為，這是AI領先企業在競爭激烈的聊天機器人和AI助理市場中吸引客戶的重要一步，也有助為這項先進技術創造營收。

不過，也有人提醒，這種發展恐怕會被濫用來榨取用戶資料來換取商業利益，同時也引發個資和隱私的疑慮。

英國金融時報指出，Google 的 Gemini、OpenAI 的 ChatGPT 等 AI 聊天機器人已大有進步，包括擴大「上下文長度」（context window）容量，也就是機器人一次能記住多少的對話內容，以及運用「擷取增強生成」（retrieval-augmented generation）等技術，從外部資料中找出更相關的資訊輔助回應。

各大 AI 開發商也開始強化模型的長期記憶功能，透過儲存使用者的個人檔案和偏好，讓回應更貼近使用者需求、更加個人化。

舉例來說，如果聊天機器人記得某位用戶是素食者，那在推薦餐廳或菜單時，就會照此做出建議。

OpenAI 的 ChatGPT 以及 Meta 在 WhatsApp 和 Messenger 中推出的聊天機器人，現在都能回顧過去的對話內容，而不只是侷限於當前的對話紀錄。用戶可以在設定中刪除特定的記憶，系統也會在畫面上顯示訊息，提醒用戶正在建立新記憶。

OpenAI 說：「記憶功能能讓 ChatGPT 久而久之變得更實用，回應內容也會更貼近使用者需求。」他們強調：「使用者始終擁有主控權 —— 你可以詢問 ChatGPT 記得你哪些事，也可以修改已儲存的記憶或過往對話，甚至隨時關閉記憶功能。」