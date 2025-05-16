巴菲特退休也續抱的日股！為何「50年不賣」這五大商社？

在2025年波克夏股東大會上，巴菲特明言將長期持有日本五大商社，展現對日本經濟改革與企業文化的高度信任。他強調「50年不賣」，並揭示選股背後的護城河策略與價值投資理念。





在2025年波克夏（BRK.A-US）股東大會上，94歲股神巴菲特（Warren Buffett）再次重申其長期價值投資理念，特別是在日本市場的投資策略。

他強調，波克夏將永遠持有日本五大商社（伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事）的股份，無論市場如何變動，這些公司將成為其長期持有的核心資產。

「希望我們當初投資1000億美元！」

巴菲特明確表示，波克夏計劃持有這五家日本商社的股份長達50到60年，甚至可能持有永遠。他強調，儘管日本央行未來可能會升息，但波克夏絕對不會出售這些股票。他說：「未來50年，我們都不會賣出這些股票。幾十年後也不會發生。」這一表態彰顯了波克夏對日本企業的深厚信心。

波克夏的這項投資決策已經取得了顯著的成效。在過去五年中，波克夏在日本五大商社的投資年化回報率超過30％，總投資金額已達200億美元。巴菲特透露：「我甚至希望當初我們投的是1000億美元，而不是200億（美元）。」反映了他對日本市場未來發展的樂觀態度。

巴菲特回顧了6年前他首次關注日本市場的過程。當時，這些商社的股價相對低廉，經過詳細研究後，波克夏決定進行投資。巴菲特認為，日本企業注重長期發展並具有穩健的經營模式，這些特質與波克夏的投資哲學高度契合。

波克夏將長期持有日本五大商社

日本五大商社的多元業務和穩定現金流，是巴菲特持續看好的原因之一。這些商社不僅擁有超過4％的高股息率，還具有穩健的管理層。

巴菲特指出，這些商社的低本益比（7至9倍）以及日本央行的低利率環境，讓波克夏能夠在極具吸引力的價值區間內進行大量收購。

巴菲特的接班人阿貝爾也在大會上表示，波克夏將繼續與這些日本商社保持緊密合作，並計劃持有這些股份達50年，甚至更長。他指出：「我們希望能與這些公司建立長期且穩固的合作關係。」

巴菲特還透露，阿貝爾將定期與日本商社高層會面，確保波克夏的長期合作關係不會中斷。

巴菲特在2025年波克夏股東大會上的發言，再次展示了其對日本市場的深刻信任和波克夏一貫的長期投資哲學，將繼續在日本市場中發揮重要影響力。

波克夏持股五大商社，展現「護城河」選股邏輯

巴菲特自6年前進場布局以來，波克夏在日本五大商社的持股比例逐年攀升，累計投資超過200億美元，年化報酬率超過30%。這些企業均符合他所堅持的價值投資邏輯——穩定的現金流、多元化的業務布局、低本益比與高股息率，且擁有長期穩健的經營紀錄。

以下為波克夏持股商社與各自優勢：

▋三菱商事，持股比 9.82％

日本最大綜合商社，涉足能源、金屬、機械、汽車、化學品及生活必需品等，是全球最大資源貿易商之一。

▋伊藤忠商事，持股比 9.3％

專注消費品、食品、新能源領域，並持有全家便利商店（FamilyMart）控股權，展現其內需與零售實力。

▋丸紅，持股比 9％

業務橫跨農業、電力與航空，亦為全球頂尖糧食貿易商，受惠全球糧食供應鏈重構。

▋三井物產，持股比 8.8％

聚焦鐵礦石、煤炭與化工，主導澳洲鐵礦石出口，與中國、東南亞有高度貿易關聯。

▋住友商事，持股比 8.5％

涵蓋礦產資源、基礎建設與數位科技，是東南亞地區的基建龍頭，對於新興市場掌握度高。

副董事長暨接班人阿貝爾補充，波克夏將與這些商社保持緊密互動，一年定期會談數次，展現波克夏「共伴成長」的長期投資理念。

巴菲特的耐心、信仰與投資哲學

從2020年首度布局，到如今持股比例攀升至近10％，巴菲特以實際行動展現對日本市場與五大商社的長線信仰。他堅信這些企業擁有穩健的經營體質與獨特的文化特質，正是波克夏控股長期投資的核心條件。

更關鍵的是，這些商社亦符合巴菲特長年強調的「護城河（Economic Moat）」理論——指企業擁有可長期維持競爭優勢的經濟特性，足以抵禦同業進攻。

五大商社普遍具備以下三大護城河優勢：

▋規模與網絡優勢：如三菱商事與三井物產，透過全球資源布局與產業鏈垂直整合，構築出其他企業難以匹敵的供應鏈與資訊網絡。

▋成本優勢：丸紅、住友商事等擁有穩定的上游資源掌控權與規模經濟，能有效降低營運成本，在價格競爭中占得先機。

▋高轉換成本與品牌黏著力：伊藤忠透過控股FamilyMart及深入消費市場，培養出強大的通路力與顧客忠誠度，使客戶轉向其他供應商的機會成本大幅提高。

巴菲特認為，正是這些經濟護城河，使得這些企業能夠在產業競爭中長期維持優勢地位，穿越景氣循環與政策波動。他以實際投資向全球投資人示範——真正的價值投資，不只是選對時間與價格，更是選對具有持久競爭力的企業。

未來，即便市場環境出現波動、匯率或利率調整，波克夏控股仍將與日本五大商社並肩前行，走過下一個50年。這份耐心與信仰，正是「股神」最令人敬佩的資本哲學。

跟著巴菲特投資日本的三大策略

若投資人希望參與這波由巴菲特領軍的日股投資機會，可掌握以下幾項策略：

一、選股邏輯重基本面：觀察企業是否具有穩健的財報紀律、穩定的配息機制及分散的業務版圖，商社型企業或價值股類別特別受到青睞。

二、掌握日圓匯率趨勢：目前日圓處於多年低位，對外資而言具進場優勢。若後續日本央行開始升息，日圓回升也將帶動股市報酬的雙重增益。

三、善用複委托、ETF與ADR工具：除了個股外，投資人可透過複委託，或者直接投資日股基金、ETF或在美掛牌的日本大型企業ADR參與市場，分散風險且交易便利。

（本文出自2025.05.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）