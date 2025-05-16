比主計總處樂觀 高盛將台灣今年GDP預測上修至3.5%
高盛（Goldman Sachs）最新研究報告上修南韓、台灣和越南今年經濟成長預測，反映美國關稅風險減輕，而先前也已上修對美國和中國大陸的GDP預測。
南韓2025年GDP預測由原先的0.7%上修至1.1%；台灣由3.3%調高至3.5%；越南則由5.3%上調至5.5%。
高盛的預測顯然比台灣官方樂觀。行政院主計總處昨（15）日表示，將美國關稅因素納入考慮後，今年經濟成長率「要保3是有點困難」。
不過，高盛報告也指出，美國針對關鍵科技產品的新關稅最終會如何實施，仍可能影響全球關鍵商品進口來源的分散化趨勢，這部分仍有不確定性。
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