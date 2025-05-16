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押對時機 軟銀、朱肯米勒Q1敲進台積電ADR
軟銀集團（Softbank）第1季新買進台積電ADR 198.5萬股，躍居第五大持股，價值3.3億美元。
著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne家族辦公室第1季也一口氣加碼台積電ADR股票49.1萬股，至59.9萬股，按第1季價值9,939.7萬美元，成為他第九大手持股。
老虎全球管理公司加碼台積電ADR 16.7%至420萬股。Viking Global 也加碼 19.6%至 490萬股。
台積電ADR第1季下跌16%，但在第2季又上漲17%，今年來僅跌1.7%。第1季逢低買進台積電ADR的基金，顯然押對了時機。
Coatue管理公司減碼台積電ADR 20.1%至800萬股。
索羅斯基金則出清對台積電ADR持有的15.2萬股。
軟銀第1季也一口氣加碼輝達（NVIDIA）逾2,000萬股，使輝達成為該集團價值33.1億美元的第二大持股。
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