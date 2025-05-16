知名基金Q1對做NVIDIA和台積電ADR 13F五要點一次看

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
朱肯米勒第1季加碼台積電。路透
朱肯米勒第1季加碼台積電。路透

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）旗下的Scion資產管理公司今年第1季幾乎出清全部持有的上市股票，同時做空輝達（NVIDIA）和中概股。索羅斯的投資基金和知名避險基金Third Point反而敲進輝達股票。

根據規定，凡管理資產中持有特定證券金額超過1億美元的機構投資人，需定期向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，揭露股票句ETF部位。儘管這些報告只反映季底單日的資產配置，但可為外界提供觀察投資策略的線索。摘錄重點如下：

1. 朱肯米勒增持台積電

著名投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的Duquesne基金第1季增持台積電股票。Soros基金則出清台積電和美超微電腦（Super Micro Computer）。

2. 基金多空對做輝達

索羅斯基金第1季建立輝達的部位。Third Point 也新買進145萬股的輝達。

因2008年成功放空美國房市而一戰成名的避險基金經理人貝瑞買進輝達的賣權（put options），這類選擇權可在股價下跌時獲利。文件附註說明，對輝達和其他公司的賣權「可能是用來對沖13F報告中無須揭露的多頭部位」。

貝瑞這次調整布局正逢大陸科技股今年初因DeepSeek在人工智慧領域取得突破而大漲之際。另一方面，市場擔心DeepSeek推出的低價AI模型將衝擊輝達業績，導致輝達股價重挫，對川普即將對多國祭出品高額關稅而不安的市場情緒形同火上加油。

3. 「大賣空」貝瑞做空大陸科技股

貝瑞去年第4季就開始減碼大陸科技股，陸續出脫京東（JD）和阿里巴巴（Alibaba）的持股。

貝瑞轉而買進阿里巴巴、百度（Baidu）和京東的賣權，這幾檔曾是他過去幾季的主要持股；此外也做空拼多多，拼多多原是Scion去年底才開始布局的新持股。13F文件僅揭露多頭股票和選擇權部位，若有對沖的空頭部位則不會出現在報告中。

索羅斯基金也出清阿里巴巴持股。

根據文件，Scion 唯一還持有並加碼的股票是雅詩蘭黛（Estee Lauder），雅詩蘭黛盤後大漲3.6%。

4. 索羅斯基金加碼了什麼？

此外，索羅斯基金將亞馬遜（Amazon）持股加碼約三成，FedEx持股擴大至原來近四倍，太陽能面板製造商First Solar的持股更大增至九倍，也將聯合健康（UnitedHealth）持股增加逾一倍。聯合健康目前正因Medicare業務遭美國當局刑事調查。

5. Third Point出清特斯拉

Third Point第1季大舉調整科技股部位，出清特斯拉（Tesla）和社群媒體巨頭Meta的持股，大砍亞馬遜（Amazon）部位。

根據最新公布的13F文件，Third Point在首季全數出脫所持的50萬股特斯拉（TSLA），以及66.5萬股Meta（META），並將亞馬遜持股減少逾百萬股，降至235萬股。

13F NVIDIA 台積電 科技股 索羅斯

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