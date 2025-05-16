巴菲特繼續大賣金融股 拋美銀棄花旗 加碼吃喝玩樂沒再賣蘋果

「股神」巴菲特的波克夏公司上季出脫更多金融股，減碼美銀和第一資本（Capital One）並出清花旗集團持股，但加碼買進酒精飲料生產商Constellation Brands，同時沒有進一步賣掉最大持股部位蘋果公司的股票。

根據15日晚間提交給美國證管會（SEC）的13-F報告，波克夏在第1季出清1460萬股花旗股票，大賣美銀4,866萬股，使得在美銀的持股比率降至8.4%，另減碼第一資本30萬股。另一檔遭波克夏出清的金融投資是在巴西經營數位銀行Nubank的Nu控股公司，4,000萬股全數出脫。

波克夏也對自由媒體公司Liberty Formula One的持股砍半。

在加碼部分，波克夏把去年第4季新建倉、販售Corona啤酒的酒精飲料公司Constellation Brands股票持股提高約一倍至1,200萬股，加碼投資泳池設備業者Pool、達美樂披薩以及網際網路網域註冊公司VeriSign。此外，波克夏對於讓帳面虧損的西方石油公司（Occidental Petroleum）也是不離不棄，繼續逢低加碼。

在波克夏整體價值將近3,000億美元的股票投資組合中，蘋果依然是波克夏最大持股部位，占比達25%，上季持股數不變，仍為3億股，目前價值約630億美元。波克夏曾從2023年底開始連續四季減碼蘋果，但在去年第4季已停止減碼動作。

根據波克夏財報，波克夏在第1季是股票淨賣方，買進價值32億美元的股票證券，同時賣出47億美元的股票證券。

波克夏也要求SEC讓該公司在13-F報告中沒有公布的一檔或多檔持股維持保密。這可能反映巴菲特希望在不曝光以免可能推高股價的情況下，繼續積累這些股票。例如波克夏在積累安達保險（Chubb）股票期間就曾要求保密，並且在2024年揭露持股。

在美國，投資大戶必須在每季結束後的45天內提交13-F表格，詳述其持股變動。這些申報內容通常被視為觀察大型投資者動向的線索，因此備受關注。

巴菲特本月稍早已宣布即將在年底卸任執行長職位，預定交棒給指定的接班人亞伯（Greg Abel）。