台積電ADR小跌 中止連六日漲勢

美國總統川普在本周中東之行期間，特意為接受卡達政府贈送的一架豪華飛機做辯解，令外界震驚。這真的是卡達送給美國的「外交禮物」？還是繞過憲法、圖利個人的權力操作？4億美元的波音747飛機改裝費恐破10億美元、國會尚未批准，一切安排真是為國所用，還是另有圖謀？

2025-05-16 06:00