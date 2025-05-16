快訊

川普「統一」說陸也錯愕 游盈隆：台灣的確沒什麼好擔心

全球局勢極化，軟實力還能拯救美國嗎？

獨／高雄一線三星警員督察督勤「擺高官姿態」 曝光後慘遭撤換

台積電ADR小跌 中止連六日漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（15日）小跌0.3%，結束連六日漲勢，收在194.22美元，較台北交易溢價18.1%。

美國股市標普500指數上漲0.4%，連續四天走高，最新經濟數據加深投資人對聯準會（Fed）今年會為防止經濟衰退將至少降息兩次的預期心理。

標普500 指數上漲24.35點，漲幅0.4%，收在 5,916.93 點；道瓊工業指數上漲271.69點，漲幅 0.7%，收報42,322.75 點。那斯達克綜合指數下跌34.49點，跌幅 0.2%，收在19,112.32 點。

費城半導體指數下跌0.6%，超微（AMD）跌2.3%，輝達（NVIDIA）小跌0.4%。

台灣加權股價指數周四下跌52.62點，收在21,730.25點。台積電跌0.6%，收在993.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.30 -0.29 150.50 1.86

中華電 CHT 131.45 +2.01 131.00 0.34

台積電 TSM 1,172.20 -0.28 993.00 +18.05

聯電 UMC 47.32 +1.29 47.50 -0.38

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 指數 經濟衰退

延伸閱讀

台股外資連十買 砸了2,000億…台積閃見千元

台積：實體AI 下波大趨勢 點名人形機器人和自駕車是兩大關鍵應用

台積電今年全球蓋九座廠 不變

台積電2025年技術論壇 聯發科站台 喊兩個確定

相關新聞

巴菲特繼續大賣金融股 拋美銀棄花旗 加碼吃喝玩樂沒再賣蘋果

「股神」巴菲特的波克夏公司上季出脫更多金融股，減碼美銀和第一資本（Capital One）並出清花旗集團持股，但加碼買進...

美元因美經濟數據疲軟而回落 日圓連三升至本周最高

美國零售銷售和生產者物價數據都不如預期，美元周四走弱。日圓一連三日走強。

13年來沒跌破這條上升趨勢線！美股彈回來找5折買點？長線進場最佳位置曝光

美股從今年4月重挫後展開反彈，而陸續公布的第一季季報也差強人意； 但投資達人提醒，關稅對經濟的衝擊才剛開始，且後續尚有諸多不確定因素，建議逢反彈減碼以對。

另有圖謀？川普拿卡達贈機當空軍一號 不只有違憲問題

美國總統川普在本周中東之行期間，特意為接受卡達政府贈送的一架豪華飛機做辯解，令外界震驚。這真的是卡達送給美國的「外交禮物」？還是繞過憲法、圖利個人的權力操作？4億美元的波音747飛機改裝費恐破10億美元、國會尚未批准，一切安排真是為國所用，還是另有圖謀？

美債殖利率走低 道瓊上漲271點、史指連4紅

史坦普500指數連續第4個交易日上漲，在美國和中國同意暫時降低關稅後，延續本周漲勢。美債殖利率也下降，為股市帶來利多。

敦促蘋果增加美國生產 川普：不希望庫克去印度建廠

美國總統川普表示，他已要求蘋果執行長庫克停止為了供應美國的產品而在印度建廠，敦促這家iPhone製造商在將生產移出中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。