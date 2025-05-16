台積電ADR小跌 中止連六日漲勢
台積電ADR周四（15日）小跌0.3%，結束連六日漲勢，收在194.22美元，較台北交易溢價18.1%。
美國股市標普500指數上漲0.4%，連續四天走高，最新經濟數據加深投資人對聯準會（Fed）今年會為防止經濟衰退將至少降息兩次的預期心理。
標普500 指數上漲24.35點，漲幅0.4%，收在 5,916.93 點；道瓊工業指數上漲271.69點，漲幅 0.7%，收報42,322.75 點。那斯達克綜合指數下跌34.49點，跌幅 0.2%，收在19,112.32 點。
費城半導體指數下跌0.6%，超微（AMD）跌2.3%，輝達（NVIDIA）小跌0.4%。
台灣加權股價指數周四下跌52.62點，收在21,730.25點。台積電跌0.6%，收在993.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 153.30 -0.29 150.50 1.86
中華電 CHT 131.45 +2.01 131.00 0.34
台積電 TSM 1,172.20 -0.28 993.00 +18.05
聯電 UMC 47.32 +1.29 47.50 -0.38
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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