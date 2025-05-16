鮑爾：長期利率可能走高 決策官員將修改平均通膨率目標

美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日表示，未來供給面震撼及物價上漲可能更加頻繁且持久，似乎暗示長期間利率可能會走高。Fed將於今年8、9月宣布新的決策架構，決策官員們已同意修改五年前制定的「平均通膨率目標」架構，而這項檢討並不會影響Fed當前如何決定利率。

Fed目前正在進行五年一次的貨幣政策架構檢討，以因應2020年政策架構實施以來通膨與利率展望的重大改變。鮑爾15日在Fed為紀念經濟學家勞巴赫（Thomas Laubach）的政策研討會中表示，「2020年以來經濟環境已發生重大改變，而在我們的檢討中將反映對這些改變的評估」。

鮑爾強調，2020年以來經過通膨調整後的實質利率升高，或許是「反映未來通膨的變動可能比2010年代後金融海嘯時期更為劇烈。我們可能進入一段供給面震撼可能更頻繁發生，而且持續更久的時期，對經濟與各國央行都是艱鉅挑戰」。

2020年Fed採取新決策架構，就是容忍通膨率暫時略高於2%目標，而以一段時期的平均通膨率達到2%作為目標。結果2021年底通膨快速飆升時，Fed依據新決策架構而並未及時緊縮信用，導致2022年通膨急速飆升。

這一次的檢討代表Fed試圖總結2020年架構的缺點。鮑爾表示，現在官員們同意修改「平均通膨率目標」；但Fed仍將維持2%的通膨目標，並認為這是確保民眾相信Fed決心維持通膨偏低且平穩的核心要件，以免通膨預期上升而導致實際的通膨自行升高。

鮑爾表示，如果民眾不相信通膨將會降到新冠疫情之前的低水位，則不大可能達成最近通膨下降而失業並未急升的情況。

他表示，「在我們目前討論中，參與者已表示他們認為重新考慮與就業有關的用語」，如此一來Fed將不會把低失業率視為一項通膨風險的信號；另外「我們上周的會議也討論到平均通膨目標。我們將確保新的共識聲明能適應多種經濟環境與演變」。

鮑爾並未聚焦當前的貨幣政策及經濟展望，但也表示4月個人消費支出（PCE）平減指數年升率降到2.2%是不溫不火的數據，可能尚未反映由關稅所引發的物價上漲。