科技公司I轉型 軟體工程師面臨失業風險

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

微軟將在全球裁員約6,000人，對於產品開發人員衝擊最深，顯示在AI時代，就連軟體工程師也面臨職位不保的風險。

根據彭博資訊看到的文件，微軟總部所在的華盛頓州，軟體工程職位接到最多裁員通知，在2,000個遭裁職位中占比超過40%。該州精簡人數占微軟總裁員數的約三分之一。

除了軟體工程師，軟體專案人員也受創慘重。華盛頓州被裁的產品管理與技術專案管理職位幾乎達600個。

知情人士說，裁員名單中也包括一些管理人員及分配至AI計畫的員工。

微軟與競爭同業大舉投資AI領域，這些公司正掐緊預算並重新調整預算的優先順序。微軟主管近幾周來已承諾，在重金投入資料中心營建之際會控制支出。而能夠編寫程式或分析程式碼的AI工具，將原本由工程師操刀的部分工作自動化，微軟執行長納德拉4月表示，微軟一些專案多達30%的程式碼由AI編寫。

受裁員影響相對較少的職位是面對客戶的職位，例如業務人員或行銷人員。微軟對此拒絕發表評論。

多家科技公司在聚焦AI轉型之際，也開始調整人力。今年稍早，軟體巨擘Salesforce宣布裁員超過1,000人，同時招聘聚焦AI的銷售人員職位。執行長班紐夫（Marc Benioff）表示，由於運用AI，2025年會減少招聘工程師。

主管 職位 華盛頓

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