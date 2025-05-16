巴菲特坦言感覺自己老了
「股神」巴菲特坦言，他也說不準自己是在什麼時候才終於下定決心，將波克夏公司交給亞伯。
在波克夏今年股東大會上，巴菲特在接受提問最後幾分鐘拋出震撼彈，宣布今年12月卸下執行長職務，由亞伯接任。巴菲特仍將繼續擔任董事長，且未設下離任時間表。
波克夏14日股價下跌1.7%，表現不如美股大盤。波克夏在巴菲特宣布自執行長退下以來已下跌6.7%，標普500指數同期上漲3.6%。
現年94歲的巴菲特接受華爾街日報電訪時說：「這不是什麼突發奇想的決定，你怎麼知道自己是哪一天開始變老的？」「說也奇怪，我大概到90歲才真的開始覺得自己老了。但一旦老化開始了，就回不去了。」
他開始偶爾會重心不穩，有時想不起別人的名字。忽然之間，報紙上的字看起來像是油墨印得不夠。
談到接班人，巴菲特說：「真正優秀的人才非常稀少。不論在企業經營、資金布局，還是你能想到的任何領域，都是如此。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言