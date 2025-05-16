巴菲特坦言感覺自己老了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

「股神」巴菲特坦言，他也說不準自己是在什麼時候才終於下定決心，將波克夏公司交給亞伯。

在波克夏今年股東大會上，巴菲特在接受提問最後幾分鐘拋出震撼彈，宣布今年12月卸下執行長職務，由亞伯接任。巴菲特仍將繼續擔任董事長，且未設下離任時間表。

波克夏14日股價下跌1.7%，表現不如美股大盤。波克夏在巴菲特宣布自執行長退下以來已下跌6.7%，標普500指數同期上漲3.6%。

現年94歲的巴菲特接受華爾街日報電訪時說：「這不是什麼突發奇想的決定，你怎麼知道自己是哪一天開始變老的？」「說也奇怪，我大概到90歲才真的開始覺得自己老了。但一旦老化開始了，就回不去了。」

他開始偶爾會重心不穩，有時想不起別人的名字。忽然之間，報紙上的字看起來像是油墨印得不夠。

談到接班人，巴菲特說：「真正優秀的人才非常稀少。不論在企業經營、資金布局，還是你能想到的任何領域，都是如此。」

巴菲特 波克夏 華爾街日報

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