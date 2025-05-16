AI助威 思科調高年度財測

人工智慧（AI）相關需求持續暢旺，網通設備大廠思科（Cisco）、以及獲得輝達支持的雲端運算供應商CoreWeave都說，AI需求穩健。但思科上修季度財測，帶動股價走升，CoreWeave則因資本開支大增， 估計衝擊本季獲利，使股價受創。

思科在美股14日盤後公布，預估到7月止的本季營收將達145億-147億美元，低端值符合彭博訪調分析師預估的145億美元；剔除部分項目後預估每股盈餘可達每股0.98美元，高於分析師平均預測的0.95美元。

思科同時將2025年度營收調高至565億-567億美元，LSEG彙編的分析師預估值為564.7億美元。AI軟體使用激增下，企業和雲端運算服務業者拓展網路，讓思科從中受惠。該公司表示，財測包含目前貿易政策下的關稅影響。

執行長羅卓克（Chuck Robbins）表示，思科尚未看到客戶採購方式出現「重大變化」。他在與分析師的會議中說：「我們還沒有看到任何客戶真的大幅放緩支出。AI轉型太重要了，他們會持續投入，直到真的不得不停止為止。」

羅卓克表示，思科上季從網路大客戶取得價值超過6億美元的AI基礎設施訂單，使得今年來訂單總金額超過10億美元。另外，AI資料中心服務業者CoreWeave計劃今年砸下200億-230億美元，擴充AI基礎設施和資料中心，因應微軟在內客戶對AI運算激增的需求。

CoreWeave加速AI投資則傷害獲利，預估第2季營業淨利在1.4億-1.7億美元，不如分析師預估的1.91億美元。

儘管CoreWeave在市場占有優勢地位，但由於主業屬於高度資本密集事業，前期須對先進處理器和系統做出高額投資。

D.A. Davidson分析師盧瑞亞提醒：「雖然來自微軟的營收在未來三年內應該有保障，但CoreWeave本質上是微軟的外溢容量，未來不見得需要。」

CoreWeave執行長英垂特（Mike Intrator）接受路透訪問時說，公司債務和資本支出結構有獨特設計，市場恐怕還需要時間消化理解。他說：「我們的基礎設施能在完全攤提成本的情況下回本，並保有可觀利潤。」