貿易戰推升物價 沃爾瑪放話暗示漲價

經濟日報／ 編譯湯淑君魏紹揆／綜合外電

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）第1季同店銷售超越預期，但警告貿易戰將推升物價，最快可能幾周內就會見到，凸顯出即使是這家以平價商品著稱的全球最大零售商，恐怕也不得不把漲價壓力轉嫁出去，消費者要有心理準備。沃爾瑪股價15日在紐約早盤大跌逾4%。

沃爾瑪15日公布，截至4月底的年度第1季同店銷售成長4.5%，調整後每股盈餘61美分，分別優於華爾街共識預測的3.94%和58美分，顯示之前降價衝市占的決定奏效。

不過，執行長董明倫（Doug McMillon）說，美國總統川普發動的關稅戰已造成影響，營收成長較一年前減緩，銷售表現也參差不齊，食品雜貨和藥品銷售不墜，但一般商品生意變差。

董明倫說，消費者最快可能在本月稍後開始見到價格上漲，到了6月情況將更嚴重，「我們會盡力維持低價，但因關稅規模關係，即使本周宣布調降稅率，迫於零售利潤微薄的現實，我們也無法吸收所有的壓力。」他還說，所有關稅都對他們帶來成本壓力，但對中國的稅率較高，對他們的影響也最大。

德國鞋履製造商勃肯鞋（Birkenstock）財務長克羅洛（Ivica Krolo）同日也表示，計劃在全球範圍內漲價，以全面抵銷美國對歐盟商品課徵10％關稅的影響。

但沃爾瑪維持2026年度（至2026年1月止）營收和獲利預測不變，即全年營收成長率介於3%與4%之間，每股盈餘估為2.5美元至2.6美元。

壓力 沃爾瑪 美國

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