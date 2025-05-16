美初領失業金人數持平

美國4月零售銷售顯著減速，顯示消費者對汽車、運動用品和其他進口產品的買氣縮手。同月生產者物價意外下滑，反映企業局部吸收隨關稅提高多出的成本。上周初領失業救濟金人數則持平。

商務部15日公布，4月零售銷售價值增加0.1%，與華爾街預測相符。3月數據經修正後上揚1.7%。剔除汽車，4月零售銷售月比攀升0.1%，小於市場估計的0.3%。

同日，勞動統計局說，4月生產者物價指數（PPI）意外下滑0.5%，與經濟學家預測的增加0.2%南轅北轍，主要受服務價格下跌0.7%拖累。剔除食物和能源，上月PPI月減0.4%，降幅為2015年來最大。

4月PPI年增率為2.4%，比市場預估的2.5%趨緩。

此外，勞工部說，截至5月10日的一周，初領失業救濟金人數持穩於22.9萬人，與路透訪調經濟學家預測的22.9萬人吻合。這顯示勞動市場在川普2.0貿易政策升高不確定性下，仍展現韌性。

今年來，初領失業救濟金人數一直維持在20.5萬至24.3萬人區間內，就歷史標準來看偏低。