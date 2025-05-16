卡達砸2.9兆 買210架波音飛機

美國總統川普出訪中東行程14日來到第二站卡達，卡達國營的航空公司卡達航空（Qatar Airways）同意向美國波音採購210架飛機，訂單總額高達960億美元（約新台幣2.9兆元），川普盛讚這是波音史上最大飛機訂單。

白宮指出，卡達航空同意採購最多210架美國製波音787夢幻客機與777X飛機，並稱這是波音有史以來「最大宗的寬體機訂單」。儘管目前尚未提供訂單交付時程，但對川普此行高調出訪中東來說絕對是一大勝利。

波音表示，這筆訂單包括130架787客機、30架777X客機，以及額外購買50架寬體飛機的選擇權。

與卡達國王塔米姆簽約時，川普說：「恭喜波音，讓這些飛機飛出去吧。我只是想向你們表達感謝。」

同時，白宮表示，卡達也與美方在國防、能源與科技領域敲定其他數十億美元協議，並稱川普拜訪期間與卡達談定總額超過2,430億美元的經濟協議。

川普15日造訪卡達首都多哈西南部的烏代德空軍基地，這是美國在中東地區最大的軍事設施。他對當地美軍表示，卡達將在未來幾年投資100億美元於這座基地，還表示卡達14日簽署國防採購協議價值420億美元。

另一方面，川普準備收受卡達「贈送」的價值4億美元747-8巨型噴射客機，引發爭議。

對此，卡達總理穆罕默德14日告訴CNN：「這是一項非常簡單的政府對政府交易」，並補充此事「仍在法律審查中」。

穆罕默德說：「這是一項政府對政府的交易，與個人無關，無論是美方還是卡達方面。這是國防部與國防部之間的事務。」

穆罕默德表示，只要美國有需要且在合法範圍內，卡達就會提供協助，但這不是因為想要從中獲得回報。

穆罕默德表示：「我們為什麼要在美國『購買影響力』？只要看看過去十年卡達與美國的關係就知道了。每當美國需要時，卡達總是在那裡，無論是打擊恐怖主義、撤離阿富汗，還是協助從世界各地釋放人質。」

穆罕默德提到，如果這項贈送飛機提議被認定為違法，「那當然」會撤回。他說：「我們不會做任何違法的事。如果有什麼違法的成分，那有很多方式可以隱藏這類交易，讓大眾無法察覺。但這是一項非常公開透明的政府對政府交易，我不認為這有任何爭議。」