敦促蘋果增加美國生產 川普：不希望庫克去印度建廠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在庫克帶領下，蘋果致力於將供應鏈轉往印度，如今卻遭川普制止。圖為蘋果印度第一店2023年4月開幕時的檔案照。（路透）
在庫克帶領下，蘋果致力於將供應鏈轉往印度，如今卻遭川普制止。圖為蘋果印度第一店2023年4月開幕時的檔案照。（路透）

美國總統川普表示，他已要求蘋果執行長庫克停止為了供應美國的產品而在印度建廠，敦促這家iPhone製造商在將生產移出中國大陸之際，增加美國國內生產。

彭博資訊報導，川普15日在卡達進行國是訪問時，提到他和庫克進行了一段對話，他說：「我和庫克昨天出了點小問題。我告訴他，我聽說他正在印度到處建廠，但我不希望他在印度建廠。」

川普這番話，等於是破壞了蘋果明年底前多數在美銷售iPhone要從印度進口的計畫，蘋果原本打算藉此減輕關稅和地緣政治緊張風險。蘋果目前大多數iPhone手機都是在大陸製造，且未在美國生產任何智慧手機，雖然蘋果已承諾要在美國國內僱用更多勞工，並承諾未來四年在美國投資5,000億美元。

科技分析公司Counterpoint研究總監帕薩克表示：「這是川普的慣用伎倆。他希望推動蘋果進一步本土化，並在美國建立供應鏈。但在美國生產iPhone將比在印度組裝昂貴非常多。」

自從疫情封控措施重創生產以來，蘋果和其供應商已加速移出中國大陸。川普關稅和美中緊張，更促使蘋果加速此計畫。

現在印度的iPhone生產設施年產量可達逾4,000萬支，是蘋果年產量的約20%。雖然川普已催促蘋果在美國生產iPhone，但工程和製造人才的缺乏，將使iPhone回歸美國製造在短期內近乎不可能。

帕薩克表示，蘋果「花了好幾年打造出一套最純熟的供應鏈。要打斷它或完全移出印度或大陸，都將極為困難」。川普倒也暗示，他並不排斥蘋果為了印度市場而在印度生產。他說：「如果你想要照顧印度，你可以在印度建廠。」

川普也談到與印度的關稅談判，並說印度已提出一套方案，撤除對美國產品的進口稅。川普表示，印度是全球關稅壁壘最高的國家之一，非常難把美國產品賣進這個全球人口最多國家。

為因應美國提高鋼鋁關稅，印度日前才剛威脅實施報復性關稅，暗示新德里當局可能在與白宮的貿易談判中採取更強硬態度。

部分印度當地分析師表示，川普發言可能不是代表美印已接近達成協議，就是這些發言只是白宮的談判技巧。

印度智庫全球貿易研究倡議（GTRI）創辦人斯里瓦斯塔瓦表示：「印美貿易協議可能發生。但這份協議必須確保確實對等，雙方平等地消除關稅。」

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