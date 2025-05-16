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美點頭放行 阿聯每年可購50萬顆輝達AI晶片

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

兩名知情人士透露，美國已與阿拉伯聯合大公國達成初步協議，允許阿聯自二○二五年起每年進口五十萬顆輝達最先進人工智慧（ＡＩ）晶片，此舉將有利於阿聯建設資料中心發展ＡＩ模型。

路透引述的兩位消息人士表示，上述協議將至少持續到二○二七年，但也有可能延續至二○三○年。

根據草擬的協議，其中百分之廿晶片，即每年十萬顆，將分配給阿聯的ＡＩ公司G42，其餘則分配給微軟與甲骨文等美國公司，這些公司可能會在阿聯設立資料中心。

消息人士說，協議仍在協商中，最終內容可能調整。其中一位消息人士表示，過去幾天，這項交易在美國內部面臨反對聲音。前朝拜登政府先前對ＡＩ晶片出口實施管制，目的之一是控制這類先進晶片在全球的流通，避免晶片遭轉手流向中國大陸並強化北京的軍事能力。

美國總統川普本周造訪中東地區，十三日宣布沙烏地阿拉伯承諾購買總額達六千億美元產品與服務，其中包括沙國從輝達、超微與高通採購大量晶片，供沙國主權財富基金新設的ＡＩ新創公司Humain使用。

根據與阿聯的協議，將分配給G42的晶片，是拜登時期規定阿聯所能取得晶片數量運算能力的三到四倍。

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