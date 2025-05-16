史上最大訂單！卡達砸2.9兆購波音210架飛機

美國總統川普出訪中東行程十四日來到第二站卡達，卡達國營航空公司同意向美國波音採購二一○架飛機，訂單總額高達九六○億美元（約台幣二點九兆元），川普盛讚這是波音史上最大飛機訂單。

金融時報報導，白宮指出，卡達航空同意採購最多二一○架美國製波音七八七夢幻客機與七七七Ｘ飛機，並稱這是波音有史以來「最大宗的寬體機訂單」。目前尚未提供訂單交付時程。

與卡達國王塔米姆簽約時，川普說：「恭喜波音，讓這些飛機飛出去吧。我只是想向你們表達感謝。」

同時，白宮表示，卡達也與美方在國防、能源與科技領域敲定其他數十億美元協議，並稱川普拜訪期間與卡達談定總額超過二四三○億美元（約台幣七點四兆元）的經濟協議。

川普十五日造訪卡達首都多哈西南部的烏代德空軍基地。他對當地美軍表示，卡達將在未來幾年投資一百億美元於這座基地，還表示卡達十四日簽署國防採購協議價值四百廿億美元。

另一方面，川普準備收受卡達「贈送」的價值四億美元七四七–八巨型噴射客機，引發爭議。

對此，卡達總理穆罕默德十四日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示：「這是一項非常簡單的政府對政府交易」，並補充此事「仍在法律審查中」。