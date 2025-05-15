美國4月PPI意外下降 零售銷售幾乎持平
儘管美國總統川普「解放日」關稅生效，根據今天公布的政府數據，美國4月生產者物價指數意外滑降，主因服務成本暴跌。
法新社報導，勞工部在聲明中指出，4月生產者物價指數（PPI）和上月相比萎縮0.5%，顯著低於市場觀察網站Briefing.com預測的月增0.3%。
勞工部指出：「最終需求指數於4月下降係最終需求服務價格下降0.7%所致。」
與此同時，總統川普經濟政策仍然令消費者不安，汽車銷售和加油站零售銷售表現導致美國4月零售銷售幾乎持平。
商務部指出，4月零售銷售微增0.1%，達到7241億美元，略低於Briefing.com的預測。
不過這數字遠低於3月修正值增幅1.7%。消費者搶在川普全面性關稅生效之前提前採購，帶動3月零售銷售躍增。
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