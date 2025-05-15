快訊

南非再施壓 逕行在官網把台駐處移出首都

獨／滿足2需求擁2優勢 輝達總部傳落腳北士科

大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

聽新聞
0:00 / 0:00

科技股拉回！關稅戰休兵利多退燒 美股早盤盡墨4大指數走低

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股周四（15日）四大指數開盤齊步走低。路透
美股周四（15日）四大指數開盤齊步走低。路透

美中關稅戰休兵的多頭情緒逐漸退燒，科技股回檔，促使美股周四（15日）四大指數開盤齊步走低。

道瓊工業指數早盤下跌0.22%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌1.1%；台積電ADR和輝達均下挫1%左右。

蘋果挫跌0.8%，川普說，他已要求蘋果執行長庫克，停止在印度設廠生產iPhone。

美國通膨數據和緩，零售買氣疲弱，有望提高聯準會（Fed）的降息機率。4月生產者物價指數（PPI）月減0.5%，寫五年來最大降幅，顯示企業吸收高關稅的部分衝擊；而4月零售銷售也明顯減速，僅增0.1%，升幅遠遜於3月的1.7%。

貨幣市場估計，今年至少將兩度降息，可能會在9月動手，這個預期促使美債殖利率全線下滑，但由於美股漲幅已多，大致收復4月初川普解放日關稅演說以來的跌幅，早盤未能受惠。

沃爾瑪早盤重挫4%，該公司表示，關稅稅率仍高，可能會漲價因應。

川普 指數 美股

延伸閱讀

朱復銓：樺漢「中央廚房系統」將關稅影響降到最低

美中關稅戰降溫 中國外貿商家有不安有樂觀兩樣情

中國鋼鋁輸美仍被另徵25%關稅 北京促停徵對話

川普課藥品關稅 獨立藥房急忙囤貨 業界：已敲響倒閉喪鐘

相關新聞

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日發表演說表示，Fed正在進行五年一次的貨幣政策制定架構檢討，並將於8、9月宣布新的架構...

勃肯鞋將全球漲價 反應美關稅影響

德國涼鞋製造商勃肯鞋（Birkenstock）財務長克羅洛（Ivica Krolo）15日表示，計劃調漲全球售價，以全面...

科技股拉回！關稅戰休兵利多退燒 美股早盤盡墨4大指數走低

美中關稅戰休兵的多頭情緒逐漸退燒，科技股回檔，促使美股周四（15日）四大指數開盤齊步走低。

美國經濟數據曝！上周22.9萬人領失業金 4月PPI年增2.4%、零售銷售成長0.1%

美國4月零售銷售成長0.1%，與華爾街預測相符。

沃爾瑪Q1銷售強 但警告漲價勢在必行

零售巨人沃爾瑪（Walmart）第1季同店銷售超越預期，但警告貿易戰將推升物價，即使是這家以平價商品著稱的全球最大零售商...

日美交涉關稅 外媒曝：第3輪談判可能在5月下旬

2名不願意具名的知情人士今天告訴路透社，代表日本政府與美國協商關稅事務的經濟再生擔當大臣赤澤亮正可能最快下週前往華府，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。