科技股拉回！關稅戰休兵利多退燒 美股早盤盡墨4大指數走低

美中關稅戰休兵的多頭情緒逐漸退燒，科技股回檔，促使美股周四（15日）四大指數開盤齊步走低。

道瓊工業指數早盤下跌0.22%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌1.1%；台積電ADR和輝達均下挫1%左右。

蘋果挫跌0.8%，川普說，他已要求蘋果執行長庫克，停止在印度設廠生產iPhone。

美國通膨數據和緩，零售買氣疲弱，有望提高聯準會（Fed）的降息機率。4月生產者物價指數（PPI）月減0.5%，寫五年來最大降幅，顯示企業吸收高關稅的部分衝擊；而4月零售銷售也明顯減速，僅增0.1%，升幅遠遜於3月的1.7%。

貨幣市場估計，今年至少將兩度降息，可能會在9月動手，這個預期促使美債殖利率全線下滑，但由於美股漲幅已多，大致收復4月初川普解放日關稅演說以來的跌幅，早盤未能受惠。

沃爾瑪早盤重挫4%，該公司表示，關稅稅率仍高，可能會漲價因應。