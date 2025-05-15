Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日發表演說表示，Fed正在進行五年一次的貨幣政策制定架構檢討，並將於8、9月宣布新的架構，以因應2020年政策架構實施以來通膨與利率展望的重大改變。

鮑爾表示，「2020年以來經濟環境已發生重大改變，而在我們的檢討中將反映對這些改變的評估」。這項檢討並不會影響Fed當前如何決定利率

鮑爾指出，2020年以來經過通膨調整後的實質利率升高，或許是在「反映通膨未來通膨的變動可能比2010年代後金融海嘯時期更為劇烈。我們可能進入一段供給面震撼更能更頻繁發生且持續更久的時期，對經濟與各國央行都是艱鉅挑戰」。