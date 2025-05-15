快訊

明天繼續烤番薯！高溫上看36度 周末雷雨擴大「3地區」須留意

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

女兵遭拖豬舍性侵 脫北女揭北韓軍長官選妃黑幕「無法拒絕」

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日在華盛頓發表演說。歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日在華盛頓發表演說。歐新社

美國聯準會Fed）主席鮑爾15日發表演說表示，Fed正在進行五年一次的貨幣政策制定架構檢討，並將於8、9月宣布新的架構，以因應2020年政策架構實施以來通膨與利率展望的重大改變。

鮑爾表示，「2020年以來經濟環境已發生重大改變，而在我們的檢討中將反映對這些改變的評估」。這項檢討並不會影響Fed當前如何決定利率

鮑爾指出，2020年以來經過通膨調整後的實質利率升高，或許是在「反映通膨未來通膨的變動可能比2010年代後金融海嘯時期更為劇烈。我們可能進入一段供給面震撼更能更頻繁發生且持續更久的時期，對經濟與各國央行都是艱鉅挑戰」。

Fed 美國 聯準會 通膨 鮑爾

延伸閱讀

沒通膨？川普要降息鮑爾又挨罵 網保守：5、6月才見真章

通膨降溫⋯川普又開罵鮑爾！網不看好：關稅沒談完不會降息

聯準會鮑爾22次的等待背後擔心什麼？富邦投顧董座陳奕光告訴你

鮑爾「最後的溫柔」稱不見川普 網讚真漢子！他：7月降息可能性高嗎？

相關新聞

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日發表演說表示，Fed正在進行五年一次的貨幣政策制定架構檢討，並將於8、9月宣布新的架構...

美國經濟數據曝！上周22.9萬人領失業金 4月PPI年增2.4%、零售銷售成長0.1%

美國4月零售銷售成長0.1%，與華爾街預測相符。

沃爾瑪Q1銷售強 但警告漲價勢在必行

零售巨人沃爾瑪（Walmart）第1季同店銷售超越預期，但警告貿易戰將推升物價，即使是這家以平價商品著稱的全球最大零售商...

日美交涉關稅 外媒曝：第3輪談判可能在5月下旬

2名不願意具名的知情人士今天告訴路透社，代表日本政府與美國協商關稅事務的經濟再生擔當大臣赤澤亮正可能最快下週前往華府，展...

真的有在談！美中貿易代表南韓雙邊會談 美財長稱「邁出重要一步」

亞太經合會（APEC）貿易部長會議於濟州島舉行，南韓官員表示，美國貿易代表葛里爾15日在場邊與中國商務部副部長李成鋼進行...

谷歌示警：襲英國零售商駭客正瞄準美國商家

美國科技公司谷歌（Google）今天警告，癱瘓英國零售商的駭客正在將注意力轉移到美國的類似企業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。