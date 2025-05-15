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日美交涉關稅 外媒曝：第3輪談判可能在5月下旬

中央社／ 東京15日綜合外電報導
2名不願意具名的知情人士今天告訴路透社，代表日本政府與美國協商關稅事務的經濟再生擔當大臣赤澤亮正可能最快下週前往華府，展開第3輪關稅談判。（路透）
2名不願意具名的知情人士今天告訴路透社，代表日本政府與美國協商關稅事務的經濟再生擔當大臣赤澤亮正可能最快下週前往華府，展開第3輪關稅談判。（路透）

2名不願意具名的知情人士今天告訴路透社，代表日本政府與美國協商關稅事務的經濟再生擔當大臣赤澤亮正可能最快下週前往華府，展開第3輪關稅談判。

路透社報導，赤澤尚未敲定訪問時間，取決於兩國事務層級官員協商縮小分歧的進度。其中1名消息人士要求匿名，因為他並未獲准公開談論此事。

而日本財務大臣加藤勝信為了出席七大工業國集團（G7）會議，預計下週造訪加拿大。他屆時可能與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）討論匯率議題。

消息人士透露，日本正在考慮一系列方案，以獲得美方讓步，方案包含擴大輸入美國玉米和大豆、在造船領域的技術性合作，以及日本調整進口車的檢驗標準。

不過目前仍不清楚雙方能否在日方的優先議題上消除分歧，即輸美汽車與汽車零組件豁免關稅。日本經濟高度仰賴出口，其中汽車業是重要支柱。

赤澤昨天在記者會上表示，「我們將尋求針對美國關稅措施的範圍進行檢討，例如汽車、汽車零組件、鋼鋁等關稅，以及對等關稅，這些關稅令人深感遺憾」。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，但隨後又決定暫緩實施對等關稅90天，在此期間僅實施10%的基準關稅。日本若未與美國達成協議，將在7月開始面臨24%的對等關稅。

而日本政策制定者與執政黨國會議員曾表示，除非美國取消課徵日本車25%關稅，他們看不到與美國達成協議的價值，因為汽車產業對日本經濟至關重要。

日本「每日新聞」報導，日本政府內部出現1項方案為「逆向進口」日本汽車製造商在美國生產的產品。1990年代日美貿易摩擦期間，日本各大車廠就曾經推動在美國生產日本車的「逆向進口車」，作為日方緩解美國貿易赤字的對策。

對等關稅 日本經濟 美國

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