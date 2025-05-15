APEC貿易部長會議 警告美國關稅對亞太貿易衝擊

亞太經濟合作會議（APEC）成員國的貿易部長今天在韓國濟州島開會，會上警告，在美國加徵關稅的背景下，今年亞太地區的出口幾乎不會成長。美國和中國貿易代表在APEC會議場邊會晤。

法新社報導，APEC 21個成員國在會上發布區域趨勢分析報告，預計今年該地區出口僅會成長0.4%。去年的成長率為5.7%。

APEC也將今年地區經濟成長預期。從先前的3.3%下調至2.6%。

APEC在聲明中表示：「由於外部需求下滑，特別是製造業和消費品需求減少，商品相關措施的不確定性上升對服務貿易造成壓力，APEC貿易成長預計將急劇下降。」

川普政府全面關稅措施針對APEC一半以上的成員國，這些成員國的平均關稅稅率，從1989年APEC成立時的17%降至2021年的5.3%。這段時間的商品貿易增加超過9倍。

韓國產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教對記者表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在峰會場邊會見中國貿易特使李成鋼，顯示在解決世界前兩大經濟體貿易摩擦方面可能取得進一步進展。

鄭仁教未透露更多細節。

這次會晤是葛里爾和李成鋼5月10日至11日在瑞士日內瓦首次面對面會談，同意削減高額關稅之後舉行。