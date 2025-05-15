真的有在談！美中貿易代表南韓雙邊會談 美財長稱「邁出重要一步」

亞太經合會（APEC）貿易部長會議於濟州島舉行，南韓官員表示，美國貿易代表葛里爾15日在場邊與大陸商務部副部長李成鋼進行雙邊會談。不過，目前細節尚未浮現，美國駐韓使館也尚未立刻回覆彭博資訊的置評請求。

在數天前，美中同意貿易休兵，進入90天的關稅緩衝期。

美國財政部長貝森特同日則在卡達表示，美國和大陸在建立工作關係方面已邁出「非常重要的一步」。他說，美中雙方有許多事情要談，但可以在未來90天內取得許多成果。

另外，南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教也說，他與李成鋼在濟州島討論經濟夥伴關係的重要性，李成鋼表達大陸政府推動多邊貿易體制與全球供應鏈的承諾。