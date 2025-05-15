快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

AI害失業？軟體工程師皮要繃緊了 微軟一波裁員 這職位竟占40%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在微軟總部的新一波裁員中，軟體工程師職位竟占40%，顯示可能遭AI取代。路透
在微軟總部的新一波裁員中，軟體工程師職位竟占40%，顯示可能遭AI取代。路透

微軟最新宣布的裁員措施，對於產品開發人員衝擊最深，顯示在AI時代，就連軟體工程師也面臨職位不保的風險。

根據彭博資訊看到的華盛頓州文件，在微軟總部所在的華盛頓州，軟體工程師是接到裁員通知的最大職位類別，在2,000個被裁撤職位中占比超過40%。

微軟周二（13日）表示，將在全球裁員約6,000人。華盛頓州的數據代表占裁員總數約三分之一。

除了軟體工程師之外，許多受到裁員衝擊的員工是負責軟體專案。在華盛頓州被裁員的產品管理與技術專案管理職位達到約600個，約占當地總裁員數的30%。知情人士說，裁員名單中也包括一些管理人員及分配至AI計畫的員工。

資料顯示，受裁員影響相對較少的職位是面對客戶的職位，例如業務人員或行銷人員。微軟對此拒絕發表評論。

隨著微軟與競爭同業大舉投資AI領域，這些公司正掐緊預算並重新調整預算的優先順序。微軟主管近幾周來已承諾，在重金投入資料中心營建之際會控制支出。

同時，能夠寫程式或分析程式碼的AI工具，正在將原先由工程師手動完成的部分軟體開發工作進行自動化。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）4月表示，在微軟，一些專案中有多達30%的程式碼現在是由AI編寫的。

多家科技公司在聚焦AI轉型之際，也開始調整人力。今年稍早，客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce宣布裁員超過1,000人，同時招聘聚焦AI的銷售人員職位。執行長班紐夫（Marc Benioff）表示，由於運用了AI，該公司在2025年會減少招聘工程師；雲端財務管理和人力資本管理軟體廠商Workday在2月宣布裁員時，執行長埃森巴赫（Carl Eschenbach）表示，公司會繼續在AI等戰略性領域繼續招聘員工。

客戶 職位 華盛頓

延伸閱讀

微軟最新裁員影響逾6000人！遊戲部門也受影響

微軟擴展新Copilot+ PC陣容 推出新筆電與平板

2025全球50大最有價值企業出爐 台積電強勢挺進第10稱霸亞洲

3000元商品關稅卻要4600元 美老闆：不是漲價就是裁員

相關新聞

AI害失業？軟體工程師皮要繃緊了 微軟一波裁員 這職位竟占40%

微軟最新宣布的裁員措施，對於產品開發人員衝擊最深，顯示在AI時代，就連軟體工程師也面臨職位不保的風險。

金融時報： 美國準備放寬金融危機後實施的銀行資本需求規定

英國金融時報引述知情人士報導，美國主管機關準備宣布十多年來最大規模調降銀行資本需求的規定，展現川普政府推動放寬金融監管的...

美中關稅休兵令華爾街措手不及 散戶反成大贏家

美中貿易休戰引發美股和美元急漲，美股更收復今年來所有跌幅，把一直坐壁上觀的華爾街投資機構殺了個措手不及。這些法人一直擔憂...

星巴克傳正徵詢潛在買家 不排除出讓大陸事業部分股權

彭博引述知情人士報導，星巴克（Starbucks）已聯繫多家私募基金、科技公司和其他潛在買家，就中國大陸事業尋求出讓部分...

輝達撐腰的CoreWeave今年將斥資230億美元搶攻AI熱潮

AI雲端運算公司人工智慧（AI）資料中心服務業者CoreWeave計劃今年砸下200億至230億美元，擴充AI基礎設施和...

思科調高全年財測 AI熱潮帶動網通需求 盤後股價勁揚2%

網通設備大廠思科（Cisco Systems）提出穩健的本季營收預估，同時調高全年度營收財測，押注AI熱潮將帶動雲端客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。