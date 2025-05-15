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金融時報： 美國準備放寬金融危機後實施的銀行資本需求規定

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據報導，監管當局預計未來幾個月內調降「附加槓桿比率」（Supplementary Leverage Ratio, SLR）。美聯社
據報導，監管當局預計未來幾個月內調降「附加槓桿比率」（Supplementary Leverage Ratio, SLR）。美聯社

英國金融時報引述知情人士報導，美國主管機關準備宣布十多年來最大規模調降銀行資本需求的規定，展現川普政府推動放寬金融監管的一大進展。據報導，監管當局預計未來幾個月內調降「附加槓桿比率」（Supplementary Leverage Ratio, SLR）。

這項規定要求大型銀行必須針對自身的總槓桿（包括放款等資產和衍生性金融商品等表外項目），提列一定比例的高品質資本。這規定已於2014年實施，是2008至2009年金融危機後全面金融改革措施的重點之一。

銀行業多年來一直遊說反對這個規定，批評形同懲罰持有美國公債這類低風險資產，限制銀行業者在29兆美元的美債市場中承作交易的能力，也削弱銀行放貸的能力。遊說人士預期，主管機構最快在今夏提出改革方案。

分析師指出，若調降附加槓桿比率，將有利美國公債市場，可能有助川普實現壓低借款成本的目標，因為銀行會有更大空間買進政府債券。

目前，美國最大的八家銀行須持有的「第一類資本」（Tier 1 Capital）（即普通股權益、保留盈餘以及其他可優先吸收損失的資本項目），至少需達其總槓桿曝險的5%。

相較之下，歐洲、中國大陸、加拿大和日本的大型銀行標準較為寬鬆，大多僅需持有相當於其總資產3.5%至4.25%的資本。

槓桿 美國 資產

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