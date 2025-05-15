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星巴克傳正徵詢潛在買家 不排除出讓大陸事業部分股權

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸是星巴克全球第二大市場，但近來面臨當地經濟以及瑞幸咖啡和庫迪咖啡等本土品牌競爭的壓力。路透
大陸是星巴克全球第二大市場，但近來面臨當地經濟以及瑞幸咖啡和庫迪咖啡等本土品牌競爭的壓力。路透

彭博引述知情人士報導，星巴克（Starbucks）已聯繫多家私募基金、科技公司和其他潛在買家，就中國大陸事業尋求出讓部分股權在內的可行出路。

消息人士透露，星巴克本周透過財務顧問致函多家潛在投資人，就大陸事業未來發展方向徵詢意見並求教成長策略。知情人士透露，相關交易可能將星巴克大陸事業估值落在數十億美元。

彭博先前已報導，星巴克正評估大陸市場的營運策略。大陸是星巴克全球第二大市場，但近來面臨當地經濟以及瑞幸咖啡和庫迪咖啡等本土品牌競爭的壓力。

截至3月底，星巴克在大陸門市超過7,750家，第1季帶進營收約7.4億美元；瑞幸同期營收為12億美元。

知情人士表示，潛在買家預計將在接下來幾周提交初步意見，星巴克最終仍可能選擇不進行任何交易。

為了加速擴張並更貼近在地口味，麥當勞和肯德基母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands Inc.）都曾將大陸事業部分股權出售給私募基金。2023年，麥當勞又買回凱雷投資集團（Carlyle Group）在大中華區合資事業中的少數股權。

星巴克股價已自2月28日高點以來下跌25%。

情人 星巴克 麥當勞

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