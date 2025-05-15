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Google I/O開發者大會下週登場 Android更新重點搶先看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Gemini將為更多Android裝置帶來智慧體驗。圖／Google提供
Gemini將為更多Android裝置帶來智慧體驗。圖／Google提供

Google I/O年度開發者大會將台灣時間5月21日凌晨1點登場，今年Google更首次針對Android生態系統，提前1週搶先舉辦了「The Android Show: I/O Edition」，率先宣布即將到來的Android相關更新，包括為更多類型的Android裝置帶來Gemini智慧體驗，以及透過AI防詐簡訊偵測、尋找中心與進階保護等3項全新升級，提供使用者與裝置更強大的數位安全與隱私防護。

Google表示，Gemini應用範圍將從手機擴展到更多Android裝置，包括Wear OS智慧手錶、Android Auto及內建Google服務的車輛、Google TV以及Android XR平台，讓使用者在不同裝置上都能透過Gemini享受到更自然、智慧且實用的AI助理功能，例如在手錶上用語音輕鬆管理行程、在開車時透過自然對話獲得協助、在電視上獲取個人化的影視推薦與學習輔助，以及在XR裝置上體驗沉浸式的規劃與互動。

另外，因應詐騙、資安威脅不斷推陳出新，讓使用者防不勝防，Google也透過3項Android功能性的升級，提供使用者守護裝置與個人安全的新方式。包括Google訊息強化詐騙簡訊防護，在裝置端透過AI偵測並攔截更多類型詐騙簡訊，如加密貨幣、通行費繳費、禮物卡詐騙等，同時確保使用者隱私。

升級現有「尋找我的裝置」功能，「尋找中心」提供單一的整合平台，輕鬆定位裝置和標記的物品、確認親友是否安全到家，或是在晚上外出時分享你的所在位置，今年稍晚，也將整合支援衛星連線功能的裝置，為支援此服務的地區提供更強化的安全防護。而Android 16也將持續強化「進階保護」功能，為裝置提供安全防護以抵禦複雜威脅。

「尋找中心」將進一步整合衛星連線功能。圖／Google提供
「尋找中心」將進一步整合衛星連線功能。圖／Google提供
Android透過3項全新升級：AI防詐簡訊偵測、尋找中心與進階保護，提供使用者與裝置更強大的數位安全與隱私防護。圖／Google提供
Android透過3項全新升級：AI防詐簡訊偵測、尋找中心與進階保護，提供使用者與裝置更強大的數位安全與隱私防護。圖／Google提供

Gemini 使用者 詐騙

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