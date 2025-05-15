Google I/O開發者大會下週登場 Android更新重點搶先看

Google I/O年度開發者大會將台灣時間5月21日凌晨1點登場，今年Google更首次針對Android生態系統，提前1週搶先舉辦了「The Android Show: I/O Edition」，率先宣布即將到來的Android相關更新，包括為更多類型的Android裝置帶來Gemini智慧體驗，以及透過AI防詐簡訊偵測、尋找中心與進階保護等3項全新升級，提供使用者與裝置更強大的數位安全與隱私防護。

Google表示，Gemini應用範圍將從手機擴展到更多Android裝置，包括Wear OS智慧手錶、Android Auto及內建Google服務的車輛、Google TV以及Android XR平台，讓使用者在不同裝置上都能透過Gemini享受到更自然、智慧且實用的AI助理功能，例如在手錶上用語音輕鬆管理行程、在開車時透過自然對話獲得協助、在電視上獲取個人化的影視推薦與學習輔助，以及在XR裝置上體驗沉浸式的規劃與互動。

另外，因應詐騙、資安威脅不斷推陳出新，讓使用者防不勝防，Google也透過3項Android功能性的升級，提供使用者守護裝置與個人安全的新方式。包括Google訊息強化詐騙簡訊防護，在裝置端透過AI偵測並攔截更多類型詐騙簡訊，如加密貨幣、通行費繳費、禮物卡詐騙等，同時確保使用者隱私。