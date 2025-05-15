美超微獲中東 AI 大單！金額達6070.65億元 梁見後笑看後市

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）宣布，團隊成功與沙烏地阿拉伯領先的資料中心公司DataVolt簽署了一項多年合作協議，並將為其在沙烏地阿拉伯王國和美國的超大規模人工智慧校園快速交付「超密集GPU平臺和機架系統」，此筆交易總金額達到200億美元（約合新台幣6070.65億元）。對此，美超微總裁暨執行長梁見後指出，團隊很高興能與DataVolt合作，並繼續擴大我們在美國的製造工作。展望未來，雙方也將持續加深合作，共同攜手努力推動人工智慧資料中心願景。

據了解，美超微是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網（IoT）、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，在AI領域與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）以及超微（AMD）建立緊密策略夥伴關係。而台廠供應鏈與美超微為合作關係者，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等。而此次美超微傳出獲得來自沙烏地阿拉伯領先的資料中心公司的合作大單，預計也將帶動供應鏈持續擴大發展，梁見後也直言，我們將透過這次的交易，為DataVolt帶來最尖端的AI人工智慧和計算基礎設施，並實現成為全球技術和創新中心的願景。

對此，DataVolt執行長Rajit Nanda則表示，美超微是節能、應用程式最佳化伺服器解決方案的全球主管者，我們很高興在川普政府前100天奠定的堅實基礎之上，能再與美超微達成合作，而川普總統政府的政策和參與以及王儲兼總理穆罕默德·本·薩勒曼·沙特殿下的戰略願景，也為我們創造了一個受歡迎的商業環境。他直言，我們的願景是將千兆級可再生能源和淨零綠色氫能與業界最先進的伺服器技術相結合，讓客戶獲得前所未有的規模和可持續性。

Rajit Nanda指出，這次團隊成功與美超微達成了長期合作，不僅保證了我們擁有美國製造的關鍵GPU系統的供應鏈，也進一步加快了我們在各方面的投資計劃。並且這筆價值200億美元的交易也加深了兩家公司之間的戰略紐帶，他強調，這也標誌著對人工智慧和資料中心解決方案的重大里程碑和承諾。