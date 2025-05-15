美超微又成飆股 因簽下200億美元DataVolt AI合約

美超微電腦（Super Micro Computer）股價連續二日大漲16%。沙烏地阿拉伯資料中心業者DataVolt宣布，將和這家最近波折連連的伺服器業者簽下為期多年的合作協議。

本周迄今，美超微股價已大漲40.7%，可望創下去年11月以來最佳單周表現。

美超微周二發布新聞稿表示，這項協議將「加速交付DataVolt位於沙烏地和美國的大型AI資料中心提供高密度GPU平台與機櫃系統」。

DataVolt則表示，此交易總值達200億美元，是雙方深化策略合作的重要里程碑，也展現雙方對AI和資料中心解決方案的長期承諾。

彭博分析師指出，這份多年期的合約再次證明美超微在AI伺服器領域的策略地位穩固，即使面對市場競爭壓力仍具優勢。

花旗分析師Asiya Merchant也指出，這筆交易將加速交付 高效能GPU平台與機櫃系統，支援沙烏地和美國的大型AI園區建設。她還說，這消息有助推升市場對美超微及整體AI硬體基礎建設供應鏈的需求動能。

另外，Google、甲骨文（Oracle）、Salesforce、超微（AMD）、Uber和DataVolt將在沙烏地和美國兩地投資800億美元於「最先進的創新技術」。