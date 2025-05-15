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阿聯搶輝達AI晶片報捷 傳美接近允諾放行 「今年就可獲50萬顆」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國傳出已與阿聯達成初步協議，允許阿聯自2025年起每年進口50萬顆輝達（Nvidia）最先進AI晶片。路透
美國傳出已與阿聯達成初步協議，允許阿聯自2025年起每年進口50萬顆輝達（Nvidia）最先進AI晶片。路透

兩位知情人士透露，美國已與阿拉伯聯合大公國達成初步協議，允許阿聯自2025年起每年進口50萬顆輝達（Nvidia）最先進AI晶片，此舉將有利於阿聯建設資料中心，以便發展AI模型。

路透引述的兩位消息人士表示，上述協議將至少持續到2027年，但也有可能延續至2030年。

根據'草擬的協議，其中20%的晶片，即每年10萬顆，將分配給阿聯的AI公司G42，其餘則分配給如微軟與甲骨文等美國公司，這些公司可能也會在阿聯設立資料中心。

消息人士說，這協議仍在協商中，最終內容可能調整。其中一位消息人士表示，過去幾天，這項交易在美國內部面臨了反對聲音提高的局面。前朝拜登政府先前對AI晶片出口實施管制，目的之一是控制這類先進晶片在全球的流通，避免晶片遭轉手流向中國並強化北京的軍事能力。

美國總統川普本周造訪中東地區，周二宣布沙烏地阿拉伯承諾購買總額達6,000億美元產品與服務，其中包括從輝達、超微（AMD）與高通採購大量晶片。改善與部分中東國家的關係是川普政府主要目標之一。

根據與阿聯的協議，將分配給G42的晶片，是目前如果依據拜登時期規定、阿聯所能取得晶片數量預算能力的三到四倍。

目前，絕大多數AI算力都部署在美國和中國大陸。如果美國在阿聯等中東國家的協議能全部達成，中東將成為全球AI競爭下第三個甚具實力的中心。

負責監督出口管制的美國商務部沒有發表評論。白宮、G42和阿聯也沒有立即發表回應。輝達不願置評。

G42的股東包括阿布達比主權財富基金Mubadala、阿聯統治家族以及美國私募基金銀湖資本（Silver Lake）。G42的董事長塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）是阿聯國安顧問，同時也是總統的兄弟。

這項初步協議同時目標促進美國國內資料中心的建設。消息人士表示，協議目前規定G42在阿聯每興建一座資料中心，就必須在美國興建一座同等的設施。

其中一位消息人士補充說，關於何種晶片可被定義為「先進AI晶片」將由後續成立的工作小組討論決定。

消息人士說，協議中所提到的晶片為最先進的繪圖處理器（GPU），目前可能指的是比輝達Hopper晶片更強大的Blackwell晶片，或是尚未上市、性能更勝前兩代的Rubin晶片。

中東 拜登 美國

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