台積電ADR連漲六日 較台北交易溢價18%
台積電ADR周三（14日）小漲0.4%，連六日上漲，收在194.76美元，較台北交易溢價18%。
標普 500 指數周三小漲，強勁反彈出現疲軟跡象，債券殖利率持續上揚，市場對貿易協議和美國經濟韌性的信心有所動搖。
道瓊工業指數下跌 89.37 點，跌幅 0.2%，至 42,051.06 點。標普 500 指數小漲6.03點，漲幅0.1%，至5,892.58點，已連續六個交易日上漲。那斯達克綜合指數上漲136.72點，漲幅0.7%，至19,146.81點。
費城半導體指數漲0.6%，超微（AMD）大漲4.7%，輝達（NVIDIA）漲4.2%，延續周二漲勢。川普中東之行大開輝達和超微等AI銷售方便之門。此外，超微批准60 億美元買回股票計畫。
台灣加權股價指數周三大漲452.73點，收在21,782.87點。台積電漲3.1%，收在999.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 154.22 +1.09 150.00 2.81
中華電 CHT 129.25 -0.14 129.50 -0.19
台積電 TSM 1,179.04 +0.40 999.00 +18.02
聯電 UMC 46.86 -0.26 47.00 -0.31
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言