台積電ADR連漲六日 較台北交易溢價18%

台積電ADR周三（14日）小漲0.4%，連六日上漲，收在194.76美元，較台北交易溢價18%。

標普 500 指數周三小漲，強勁反彈出現疲軟跡象，債券殖利率持續上揚，市場對貿易協議和美國經濟韌性的信心有所動搖。

道瓊工業指數下跌 89.37 點，跌幅 0.2%，至 42,051.06 點。標普 500 指數小漲6.03點，漲幅0.1%，至5,892.58點，已連續六個交易日上漲。那斯達克綜合指數上漲136.72點，漲幅0.7%，至19,146.81點。

費城半導體指數漲0.6%，超微（AMD）大漲4.7%，輝達（NVIDIA）漲4.2%，延續周二漲勢。川普中東之行大開輝達和超微等AI銷售方便之門。此外，超微批准60 億美元買回股票計畫。

台灣加權股價指數周三大漲452.73點，收在21,782.87點。台積電漲3.1%，收在999.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 154.22 +1.09 150.00 2.81

中華電 CHT 129.25 -0.14 129.50 -0.19

台積電 TSM 1,179.04 +0.40 999.00 +18.02

聯電 UMC 46.86 -0.26 47.00 -0.31