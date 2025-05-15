快訊

藝人閃兵拿「假病歷」 律師分析1罪涉嫌機率不低

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

詐騙繳犯罪所得可減刑 外界憂打詐變打折

聽新聞
0:00 / 0:00

標普500指數漲勢走疲 川普中東行繼續振奮AI晶片股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
隨著貿易緊張局勢緩和，投資人開始重新關注經濟基本面。美聯社
隨著貿易緊張局勢緩和，投資人開始重新關注經濟基本面。美聯社

標普 500 指數周三小漲，強勁反彈出現疲軟跡象，債券殖利率持續上揚，市場對貿易協議和美國經濟韌性的信心有所動搖。

道瓊工業指數下跌 89.37 點，跌幅 0.2%，至 42,051.06 點。標普 500 指數小漲6.03點，漲幅0.1%，至5,892.58點，已連續六個交易日上漲。那斯達克綜合指數上漲136.72點，漲幅0.7%，至19,146.81點。

費城半導體指數漲0.6%，超微（AMD）大漲4.7%，輝達（NVIDIA）漲4.2%，台積電ADR漲0.4%，延續周二漲勢。川普中東之行大開輝達和超微等AI銷售方便之門。此外，超微批准60 億美元買回股票計畫。

美超微電腦（Super Micro Computer）大漲16%，延續前一個交易日大漲16%之勢。Raymond James首度追蹤這支股票，評為「表現超越大盤」。

美國10年期公債殖利率漲到4.529%，2月來首次收在4.5%上方。

Nationwide的Mark Hackett表示，「隨著貿易緊張局勢緩和，投資人開始重新關注基本面，但他們看到的

情況可能並不理想」，「市場從超賣轉向超買狀態所用的時間創下了紀錄。這限制了短期的上漲空間，除非成長

明顯出現重新加速。」

Miller Tabak的Matt Maley認為，在標普500指數短期進入超買區域後，當前漲勢稍作喘息「是相當正常且健康的」。

RGA Investments的Rick Gardner則認為，美股漲勢可望持續。他表示，「與中國的貿易談判一度被認為是議程中最艱難的議題，而在如此短時間內就取得如此大的談判進展，表明可能很快就會達成解決方案」。

大型科技股走高，受Alphabet上漲推動，科技股七雄股上漲1.7%。投資人密切關注貿易局勢的發展。目前美國總統川普正在訪問海灣國家，獲得了沙烏地阿拉伯6,000億美元投資承諾，周二美國政府宣布在中東達成AI相關協議，受此推動，一些美國科技股上漲。

Jackson Square Capital的合夥人兼創始人Andrew Graham表示，周四上午4月生產者價格指數 (PPI) 和零售銷售數據公布之前，投資人傾向按兵不動，「大家正在尋找表明關稅影響已經滲透到實體經濟中的任何證據」。

Fed主席鮑爾將於周四發表談話，投資人希望藉此了解Fed推動寬鬆貨幣政策的進度。

波音上漲0.6%，該公司拿下公司歷史上最大的一筆訂單，卡達航空訂購了至少160架廣體飛機。

醫療股表現墊底，Merck和艾伯維股價雙雙受挫，此前花旗將兩家公司評級從「買入」下調至「中性」。

投資人 指數 美國

延伸閱讀

轉攻歐盟…川普跟中國變好朋友？網看傻眼：中國啥都沒讓就讓美國跪了

有吃又有拿！卡達慨贈川普豪華客機 再豪訂160架波音

川普現身會談？稱仍願出席烏俄談判 不知普亭是否赴伊斯坦堡

陸同意全面開放...川普提「對統一有利」 國台辦這樣回應

相關新聞

美撤銷AI晶片出口三級管制計畫 警告全球禁用華為晶片

美國川普政府十三日宣布撤銷一項前總統拜登時期的人工智慧（ＡＩ）晶片出口三級管制規定，並說將與可信賴國家分享ＡＩ技術。美國...

有吃又有拿！卡達慨贈川普豪華客機 再豪訂160架波音

美國總統川普這趟中東行來到第二站卡達。卡達前幾天才說要贈送一架豪華客機給川普，卡達航空14日又向美國飛機製造商波音（Bo...

科技股強勁 史指連三日上揚、道瓊繼續收跌

史坦普500指數小幅上漲，延續本周強勁的開局，推動該指數今年上漲。

台積電ADR連漲六日 較台北交易溢價18%

台積電ADR周三（14日）小漲0.4%，連六日上漲，收在194.76美元，較台北交易溢價18%。

標普500指數漲勢走疲 川普中東行繼續振奮AI晶片股

標普 500 指數周三小漲，強勁反彈出現疲軟跡象，債券殖利率持續上揚，市場對貿易協議和美國經濟韌性的信心有所動搖。

又被北京主導？美國想投入海底礦產 海洋法公約成阻礙

中國大陸對關鍵礦產供應鏈的主導地位，促使美國想嘗試海底採礦，開闢新的關鍵礦物供應源。但美國因未批准「聯合國海洋法公約」，無法參與監督海底採礦的國際海床管理委員會（ISA），成為一大問題。 而與此同時，北京不但持有最多ISA合約，還對ISA決策過程擁有高度影響力，讓海底採礦成為了另一個大國角力戰場。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。