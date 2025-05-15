標普500指數漲勢走疲 川普中東行繼續振奮AI晶片股

標普 500 指數周三小漲，強勁反彈出現疲軟跡象，債券殖利率持續上揚，市場對貿易協議和美國經濟韌性的信心有所動搖。

道瓊工業指數下跌 89.37 點，跌幅 0.2%，至 42,051.06 點。標普 500 指數小漲6.03點，漲幅0.1%，至5,892.58點，已連續六個交易日上漲。那斯達克綜合指數上漲136.72點，漲幅0.7%，至19,146.81點。

費城半導體指數漲0.6%，超微（AMD）大漲4.7%，輝達（NVIDIA）漲4.2%，台積電ADR漲0.4%，延續周二漲勢。川普中東之行大開輝達和超微等AI銷售方便之門。此外，超微批准60 億美元買回股票計畫。

美超微電腦（Super Micro Computer）大漲16%，延續前一個交易日大漲16%之勢。Raymond James首度追蹤這支股票，評為「表現超越大盤」。

美國10年期公債殖利率漲到4.529%，2月來首次收在4.5%上方。

Nationwide的Mark Hackett表示，「隨著貿易緊張局勢緩和，投資人開始重新關注基本面，但他們看到的

情況可能並不理想」，「市場從超賣轉向超買狀態所用的時間創下了紀錄。這限制了短期的上漲空間，除非成長

明顯出現重新加速。」

Miller Tabak的Matt Maley認為，在標普500指數短期進入超買區域後，當前漲勢稍作喘息「是相當正常且健康的」。

RGA Investments的Rick Gardner則認為，美股漲勢可望持續。他表示，「與中國的貿易談判一度被認為是議程中最艱難的議題，而在如此短時間內就取得如此大的談判進展，表明可能很快就會達成解決方案」。

大型科技股走高，受Alphabet上漲推動，科技股七雄股上漲1.7%。投資人密切關注貿易局勢的發展。目前美國總統川普正在訪問海灣國家，獲得了沙烏地阿拉伯6,000億美元投資承諾，周二美國政府宣布在中東達成AI相關協議，受此推動，一些美國科技股上漲。

Jackson Square Capital的合夥人兼創始人Andrew Graham表示，周四上午4月生產者價格指數 (PPI) 和零售銷售數據公布之前，投資人傾向按兵不動，「大家正在尋找表明關稅影響已經滲透到實體經濟中的任何證據」。

Fed主席鮑爾將於周四發表談話，投資人希望藉此了解Fed推動寬鬆貨幣政策的進度。

波音上漲0.6%，該公司拿下公司歷史上最大的一筆訂單，卡達航空訂購了至少160架廣體飛機。

醫療股表現墊底，Merck和艾伯維股價雙雙受挫，此前花旗將兩家公司評級從「買入」下調至「中性」。