川普訪卡達見證波音簽下160架飛機訂單 總額6兆多元

美國總統川普今天表示，卡達航空公司（Qatar Airways）已向美國波音公司（Boeing）訂購「創紀錄」的160架飛機，訂單總額超過2000億美元（約新台幣6兆700億元）。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天在波斯灣國家卡達首都杜哈（Doha）簽署多項協議，卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）也在旁見證。川普表示：「160架飛機、超過2000億美元，這太棒了，這是新紀錄。...這是波音史上最大筆飛機訂單。」

路透社報導，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）與卡達航空執行長麥爾（Badr Mohammed Al-Meer）在現場簽署這份訂單。

川普與塔米姆今天先進行了約2小時會談，之後兩人出席1場簽約儀式，簽署的合約包括幾項國防協議，含防務合作及卡達採購美國MQ-9B無人機。

卡達是川普波斯灣訪問行程的第2站，他首站來到沙烏地阿拉伯首都利雅德時意外宣布取消對敘利亞的制裁，並在當地與敘國臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會面。

卡達近日向川普提議贈送1架價值4億美元（約新台幣121億元）豪華飛機作為美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）新機，之後在供川普私人使用。這使得華府與杜哈的關係成為眾人目光焦點。