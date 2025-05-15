川普開路！美科技企業 拿下波斯灣國家AI大單

美國川普政府撤銷人工智慧（ＡＩ）晶片出口三級制命令之際，川普出訪波斯灣國家，首先獲得沙烏地阿拉伯承諾對美投資六千億美元後，多家美國科技大廠十三日公布在中東達成人工智慧（ＡＩ）大單交易。

路透報導，在幾件最大宗交易中，輝達宣布將出售沙國數十萬枚ＡＩ晶片，首批一萬八千枚最新Blackwell晶片將交付沙國主權財富基金甫成立的ＡＩ新創公司Humain；超微也宣布與Humain達成交易，表示已建立一百億美元合作關係。

白宮指出，沙國企業DataVolt將在美國針對ＡＩ資料中心和能源基礎設施投資二百億美元。

白宮表示，Alphabet旗下谷歌、DataVolt、甲骨文、超微和優步等企業將在美國和沙國投資八百億美元於尖端變革性技術，但未詳述內容。

川普十五日將訪問阿聯，知情人士透露，川普政府將允許阿聯購買逾一百萬顆輝達先進晶片，規模遠超過拜登政府的ＡＩ晶片出口管制上限，這些晶片部分將由阿聯的ＡＩ企業G42使用，其餘則供美國企業在阿聯設立資料中心。

沙國也正致力降低對石油收入的依賴，希望將國家定位為ＡＩ樞紐以及美國以外的ＡＩ中心。

沙烏地王儲穆罕默德十二日成立ＡＩ公司Humain，負責開發和管理沙烏地ＡＩ技術。輝達和Humain說，他們將利用輝達平台，將沙國打造為ＡＩ、圖形處理器（ＧＰＵ）雲端運算和數位轉型的全球領頭羊。

兩家企業聯合聲明指出，他們未來五年將興建容量高達五百百萬瓦ＡＩ工廠，將包含「數十萬枚」輝達最先進的ＧＰＵ。

在超微和Humain協議方面，則包括計畫投資高達一百億美元，在五年內建置五百百萬瓦ＡＩ硬體設施。