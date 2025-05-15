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美韓談匯率 推升韓元走強

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

彭博資訊14日報導，美國南韓已於5月初討論匯率政策，雙方也同意持續協商。消息傳出後，韓元兌美元盤中升值逾1%，日圓等亞洲貨幣也同步走強。

消息人士指出，南韓財政部副部長崔志榮5月5日在義大利米蘭會晤美國財政部國際金融助理部長卡普洛斯，雙方同意相互理解彼此外匯市場操作的原則，並繼續磋商匯率政策。南韓財政部發言人證實雙方有舉行這次會面，但拒絕說明細節。

4月初，時任南韓財政部長崔相穆曾表示，在與美國官員進行高層會談後，雙方將另行展開匯率政策討論。日本財務大臣加藤勝信也表示，將在七大工業國集團（G7）官員會議上，尋求與美國對口官員貝森特協商匯率事宜。

隨著美元走弱，韓元兌美元今年來累計升值約5%。南韓當局於2024年底積極進場護盤，以抵禦強勢美元及前總統尹錫悅宣布戒嚴引發的韓元拋售壓力。

瑞聯駐倫敦外匯策略主管金塞拉（Peter Kinsella）指出：「首先，我們看到美國正試圖將貿易談判與外匯政策的變化聯繫起來，這在很多方面都是種交易的方式。」

他也說，「其次，我們最近幾周看到的美元兌韓元、美元兌新台幣等匯率急貶並非巧合」，「第三，我們知道本地企業持有大量美元多頭部位，因此我認為近期的跌勢可能很容易就會持續。簡而言之，這是美元價值發生更大轉變的先兆」。

匯率 南韓 美國

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